Goffin descubre al mejor Nadal, que se medirá con Djokovic en semifinales

El español Rafael Nadal, superó por segunda vez en menos de un mes al belga David Goffin por 7-6 (3) y 6-2 en una hora y 59 minutos, y se enfrentará con el serbio Novak Djokovic por un puesto en la final del Mutua Madrid Open.

Después de vencer a Goffin en las semifinales de Montecarlo (6-3 y 6-1), Nadal volvió a repetir victoria en la Caja Mágica, esta vez en un duelo más disputado, con el techo de la pista Manolo Santana cubierta porque diluviaba en Madrid, y con el español mostrando parecidas sensaciones que las que exhibió el jueves ante el australiano Nick Kyrgios.

Ya lleva Nadal trece victorias consecutivas en tierra este año, 45 en el total de este torneo, sumando confianza, y acoplándose cada vez más a las especiales condiciones de Madrid esta temporada, porque debido a la lluvia y la humedad, la velocidad de la bola se ha rebajado, favoreciendo el juego del español.

Con este triunfo, Nadal se colocará este próximo lunes como líder de la Carrera de Campeones, desbancando al suizo Roger Federer, campeón del Abierto de Australia, y los Masters 1.000 de Indian Wells y Miami.

El duelo entre los dos jugadores que más victorias llevan este año (Nadal ya 32 y Goffin, 28) se definió por pequeños detalles, porque el belga, que no había cedido un solo set en tres encuentros este año en Madrid, planteó un partido con lucha constante, restando con agresividad y pillando a Nadal con una derecha plana y a las esquinas, moviendo al de Manacor constantemente.

Fue un partido de desgaste entre ambos. Solo el primer set duró 71 minutos y se fue al desempate porque Nadal no pudo confirmar las seis bolas de rotura que dispuso. En ese juego corto llegaron las dudas del jugador de Rocourt, que al final lo entregó con su tercera doble falta.

Los jugadores del Real Madrid Sergio Ramos, Lukas Modric, Lucas Vázquez, Mateo Kovacic, respiraron en el palco cuando Nadal rompió por fin a la octava oportunidad en el tercer juego del segundo parcial. Asiduos visitantes a la Caja Mágica en otras ediciones siempre que juega Nadal, compartieron asiento junto con los atléticos Oblak y Saúl.

Pero Goffin no estaba dispuesto a rendirse y exigió a Nadal que luchase al máximo al juego siguiente, donde el de Manacor tuvo que salvar tres veces su saque. Ya con 3-1 arriba, el español jugó con más tranquilidad que el belga, que se veía forzado a arriesgar en cada bola.

Goffin terminó desmoralizado ante la defensa que planteó Nadal, en un espectacular séptimo juego donde hubo puntos para enmarcar, como una contra de derecha del español, como en sus mejores tiempos, seguida de un soberbio revés cruzado del belga, de espaldas ante un globo de Rafael. Fueron los mejores momentos del encuentro, demostrando ambos su calidad. Y Nadal robó de nuevo el saque para situarse ya con un claro 5-2, para confirmar luego después.

La Caja Mágica vivirá en 50 enfrentamiento entre Nadal y Djokovic, con ventaja del serbio de 26-23, y con Nole ganando los últimos siete enfrentamientos, racha iniciada en los cuartos de final de Roma en 2016. Nadal no vence al serbio desde la final de Roland Garros de 2014, precisamente cuando ganó el último de sus nueve títulos en París.

Djokovic ganó su paso a las semifinales sin jugar, ya que el japonés Kei Nishikori, sexto favorito, y finalista en 2014, decidió abandonar antes de saltar a la cancha por problemas en su muñeca derecha

"Mi muñeca todavía no está al cien por cien y no quiero arriesgarme demasiado", dijo el verdugo del español David Ferrer en octavos. "Hay compromisos la próxima semana y después Roland Garros. Quiero regresar al cien por cien y poder luchar cada partido. Ahora no estoy al máximo así que he decidido, lamentablemente, abandonar".

Estará en las semifinales de un Masters 1.000 por primera vez, el uruguayo Pablo Cuevas, que firmó una reacción brutal para vencer al alemán Alexander Zverev, por 3-6, 6-0 y 6-4 en 90 minutos

Cuevas se había quedado a las puertas de esta instancia este año dos veces. Primero ante el español Pablo Carreño en Indian Wells, donde dispuso de dos puntos de partido, y luego cuando estuvo a dos puntos de la victoria ante el francés Lucas Pouille en Montecarlo.

Ante el central del Atlético de Madrid, Diego Godin, compatriota de Cuevas, y su compañero en las filas del Atlético de Madrid, el delantero francés Antoine Griezmann, Cuevas logró por fin situarse entre los cuatro últimos en un torneo de esta categoría.

El rival de Cuevas será el ganador del duelo de esta noche, no antes de las 21:30 entre el austríaco Dominic Thiem, octavo favorito, y el croata Borna Coric.

Zverev llevaba enlazadas dos semanas de ensueño. En la anterior había conquistado en Munich el tercer título individual de su carrera y ya en la capital española había sumado tres victorias, cediendo únicamente un set ante el croata Marin Cilic en la segunda ronda. Luego, había sido el verdugo del checo Tomas Berdych.

El alemán jugó un primer set de ensueño apoyado en su fenomenal servicio con el que tuvo una efectividad de 94 por ciento, pero Cuevas no se desanimó, todo lo contrario, y cuajó una fenomenal reacción en el segundo, donde solo cometió cuatro errores no forzados, para tomar delantera en este primer enfrentamiento entre ambos.

Cuevas endosó a Zverev un parcial de 7-0 para colocarse con ventaja de 1-0 en el segundo set, y dejó para los aficionados un golpe de magia al juego siguiente cuando sobrepasó a Zverev en la red, con un golpe de derecha de espaldas tras atraer al germano a la malla.

Una rotura en el último juego del partido dio la victoria al pupilo del argentino Alberto Mancini, ganador este año por tercera vez del torneo de Sao Paulo que parece lanzado en Madrid.