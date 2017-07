Navarrete recupera la corona

El biker malagueño Moisés Navarrete (Bull Bike Team) se impuso ayer la quinta edición de la Copa Bull Bike Sierra Nevada, de descenso MTB, al aventajar en algo más de un segundo a su compañero de equipo, Carlos Haro, y en tres minutos al gran favorito de la prueba, el motrileño Luis Zarco (Bike Motril Granada), ganador de las dos últimas ediciones de la prueba disputada en el Bike Park de Sierra Nevada

Navarrete, de 27 años y tres veces ganador en Sierra Nevada hasta la irrupción de Luis Zarco en 2015, cimentó el triunfo en la segunda y definitiva manga, en la que detuvo el crono en 4:01:25 minutos. El biker del Bull Bike Team, que según dijo "no esperaba ganar", se aprovechó de un error de Zarco en la bajada definitiva, en la que el motrileño se salió parcialmente del circuito.

"La segunda manga ha sido muy difícil porque el circuido estaba más suelto. Pero lo he dado todo y me ha salido la bajada perfecta. Carlos Haro ha apretado mucho y al final por muy poquito he salido ganador", declaró Navarrete.

Los cuatro kilómetros del circuito de Montebajo-Loma Dílar -uno de los escenarios del Campeonato del Mundo de Mountain Bike Sierra Nevada 2000- lo sitúan como uno de los más largos del panorama nacional y constituye un "reto físico enorme" para los corredores. "El circuito de Sierra Nevada saca lo mejor de uno, por la altitud y la longitud. Pasas de descensos de dos minutos en otros circuitos a cuatro minutos aquí", añadió el ganador.

Luis Zarco, campeón andaluz de la disciplina, cuarto de España y con puntos UCI suficientes para correr Copa del Mundo la próxima temporada, no pudo cerrar la campaña con una victoria. "Me he salido al inicio de la segunda manga, en la zona de rocas, y al final me ha dado un golpe de viene en el tramo final y me ha parado la bicicleta en la zona más rápido", señaló Zarco.

En categoría femenina la gran favorita, la madrileña Zoe Zamora, de 16 años, confirmó que se trata de una de las referencias de futuro del descenso y el enduro nacional y marcó los mejores en las dos mangas. "Ha sido muy duro. En la primera especial he pinchado y en la segunda me he resentido de una lesión en el nudillo, que me rompí en el Campeonato de España de Ubrique. Tenía intención de bajar de cinco minutos pero no ha podido", declaró la ganadora.