Newtenis, un deporte con sello granadino

Se llama Edu Sánchez, tiene 37 años, lleva 17 afincado en Granada, aunque es natural de Zaragoza, y es el inventor y principal impulsor del newtenis, un deporte de reciente creación nacido a las faldas de la Alhambra que se juega igual que el tenis pero en una pista de pádel con líneas adaptadas. A priori puede parecer algo difícil de imaginar, pero en realidad es muy sencillo. Sólo hacen falta dos raquetas de tenis, una pelota despresurizada como la que se usa para enseñar a jugar a los niños y un trozo de cinta carrocera para agregar las rayas de la zona de servicio y pasillos laterales. "La gente se piensa que, con tanta línea, puede ser mucho más complicado jugar que al pádel; pero en realidad éstas sólo afectan al saque. A partir de ahí ya se usa la pista completa", explica Sánchez.

Además de por el tipo de empuñadura, el newtenis se diferencia del pádel en el servicio. Y es que éste se realiza hacia arriba, como en el tenis normal, y no desde abajo como en su derivado. La zona de saque mide dos metros por seis y se sitúa en cada uno de los fondos de cada mitad del campo. Se puede delimitar con cinta aislante o carrocera, al igual que los callejones laterales. Al sacar, la pelota habrá de botar una sola vez en la zona de los cuadros de saque, que miden seis por seis con noventa y cinco. Sólo hay un servicio sin red, por lo que si toca en ella y entra vale.

"Se puede jugar individual y dobles. En dobles valen los pasillos y paredes laterales, en individual sólo la pared del fondo. También se puede jugar en pista individual de pádel, aunque es menos común", explica este instructor de tenis a quien se le ocurrió gestar esta disciplina cuando vio a dos niños jugando con palas de pádel en una pista de tenis. "Pensé que por qué no podía ser al revés y hace dos años me puse manos a la obra", rememora. Y es que su esfuerzo por recuperar para el tenis el terreno perdido frente al pádel, y de esa forma ampliar su base social, es el otro gran móvil de Edu Sánchez.

Este zaragozano destaca entre las ventajas del newtenis "el hecho de poder practicarlo en la propia pista de pádel y con un mínimo coste. Además combina lo más bonito del tenis, que es su variedad de golpes, con lo más divertido del pádel; las paredes". 'Newtenis' es ya una marca registrada. Su propietario lo hizo en Granada, donde también fundó el primer club de este juego, llamado CD Newtenis. Así pues, se puede decir que es un deporte nacido en Granada y cuyo primer club también es granadino.

"Tuve que presentar un dosier para detallar cómo era la disciplina antes de crear el club. Al existir éste ya se considera modalidad deportiva. Para que fuera una federación debería haber más de cuatro clubes y equis número de jugadores federados". Ese es, precisamente, el nuevo caballo de batalla de Sánchez; conseguir que la instancias federativas tenísticas absorban su deporte, tal y como la FIFA es el ente rector no sólo del fútbol, sino también del fútbol sala. Un objetivo ya en trámite, pues la Federación Catalana de Tenis -la más importante de todo el estado amén de la Española- ya se ha comprometido a englobar bajo su paraguas el newtenis; con el 2018 en el horizonte para comenzar a organizar torneos oficiales.

Y no sólo eso, Edu Sánchez va más allá. Tras conseguir que su deporte haya tenido una acogida espectacular en países como Holanda o Suecia, y que tenistas de renombre como el granadino Roberto Carballés (100 del mundo por la ATP) o Davidovich (campeón de Wimbledon junior) hayan asegurado que les gusta más que el propio pádel tras haberlo probado; ahora está dispuesto a dar un paso más. Y el siguiente es crear un registro para computar todos los partidos que se disputen y así establecer un ranking mundial al estilo del World Padel Tour. De esa forma cada club o entidad que organice un torneo podrá darle carácter oficial en una web ya registrada aunque aún no abierta -www.newtenis.es- y así ir sumándole puntos a sus respectivos vencedores.

"Las federaciones de tenis se han quedado con las webs un poco obsoletas. Entonces se ayudan de aplicaciones que absorben todos los torneos y hacen que la gente sea el motor. Tú eres un club, lo organizas y es más fácil. Todo eso tiene que haber alguien que lo compute. Si esto se desarrolla, se nos irá de las manos y espero que vaya funcionando", pronostica este granadino de adopción.

Cuenta Sánchez que un mercado con futuro es el chino: "En China tienen poco espacio y son muchos. Donde cabe mucha gente es muy fácil introducirlo. Allí está de moda el tenis tal y como el pádel lo está aquí. Es algo increíble. Como les gusta tanto el tenis, el pádel aún no ha llegado y es una buena oportunidad". Quién sabe si un día Edu Sánchez y Granada aparecerán en una entrada de Wikipedia llamada "Newtenis" como fundador y ciudad de origen de un deporte que hasta Piqué practica con su hijo.