Nueva Granada, nuevo 'B'

Un partido histórico siempre es un arma de doble filo. Para la historia quedan los vencedores, sí; pero también los perdedores. Y para la historia la vergüenza, por ejemplo, de que el actual estadio de Los Cármenes -mejor no llamarlo 'Nuevo', por aquello de que tiene más de 22 años, y porque el 'viejo' ya no existe- no fuese inaugurado por el Granada. Lo hicieron el Real Madrid y el Bayer Leverkusen, con raquítico triunfo merengue merced al solitario tanto del malogrado Peter Dubovsky. El folclore de los noventa prevaleció a la lógica y el estadio siempre tendrá que soportar cargar con esa tara.

Salvando las distancias, de alguna forma ayer también fue un día histórico para la entidad rojiblanca. Con la Ciudad Deportiva funcionando desde hace ya bastante tiempo, tocaba ahora aclimatarla para los partidos oficiales. En este caso, los del filial, que no llegaba precisamente en un buen momento de forma después de sumar únicamente 7 puntos de los últimos 21 en juego y acumular dos jornadas seguidas sin pasar del empate ante Lorca en Armilla y Balona en La Línea.

Para colmo llegaba un Écija que, aun atravesando un mini bache, era tercero en la tabla. Pudo salir la cruz, pero salió cara y los chicos dirigidos por el ex jugador astigitano Pedro Morilla completaron uno de los mejores encuentros de lo que va de curso para imponerse 3-1 a los de Juan Carlos Gómez con brillantez, buen juego y ocasiones y, así, estrenar en partido oficial la infraestructura como ésta se merecía.

Bajo la atenta mirada y supervisión de John Jiang Lizhang, el 'B' se mostró cómodo sobre la hierba del campo principal de la instalación localizada en plena zona Norte de la capital. El Parque Nueva Granada trajo consigo un nuevo Granada B, sorpresivo por su arreón inicial y con empuje arriba. Si bien el inicio de Liga mostró la versión más seria de los 'cachorros', mas el grueso de la competición los bajó a la tierra, ayer el cuadro rojiblanco volvió a dar sensación de equipo compacto y con oficio en todas sus líneas pese a la bisoñez de sus hombres.

La vuelta de la pareja Estrada-Isi en el doble pivote dotó de equilibrio al centro del campo y de posesión y control al conjunto del equipo. Entre Casi, Pablo González y David Grande desarbolaron la fragilidad defensiva de un Écija valiente que, pese a alternar a veces con el 4-3-3, mantuvo casi todo el tiempo sólo tres piezas en la zaga. Y eso, ante una delantera inspirada, puede pagarse caro. La del Granada B lo estaba. Vaya que si lo estaba. Por eso a los 8 minutos el encuentro estaba ya casi resuelto. Primero fue Casi el que, aprovechando un buen envío desde la izquierda de David Grande, se deslizó para alojar el cuero en la meta de Fermín (4'). Menos de cinco minutos después era Estrada el que finalizaba una gran acción combinativa de los locales con una no menos espectacular definición al poste largo del portero desde la frontal del área.

Apenas había comenzado el encuentro y los de Morilla ya habían golpeado dos veces a su rival. Los azulinos -ayer de amarillo- no se vinieron abajo a pesar de los tantos y continuaron llevando a cabo la ejecución de un plan consistente en hacer circular el balón por el centro, ensanchar el campo con la participación de Abraham y usar el talento individual de hombres como Escardó, David Castro o Ezequiel. Aunque a clase nadie le ganaba a Moyita. Precisamente de sus botas nació el 2-1 ya en la segunda mitad, que llevó la firma del propio Ezequiel. El primero se fabricó la jugada y picó un pase al hueco que el punta de lanza de los sevillanos transformó con una volea directa a la escuadra.

Llegaron entonces los mejores minutos de los visitantes, coincidentes también con los cambios. Gómez apostó por Domínguez, Copete y el ex rojiblanco Canillas para revitalizar y darle frescura al juego ofensivo. Morilla optó por el músculo de Andrés, Juancho o Buil. Con el Écija volcado y acercándose cada vez más al arco de Aarón, Morillo pudo matar el partido en una contra. Su lanzamiento lo escupió con una gran manopla Fermín en el minuto 58. La respuesta, de Abraham, encontró también la réplica de Aarón. Fue finalmente Morillo en el 83' quien sirvió al corazón del área en una falta para que David Grande, con un giro de cuello, le otorgase la tranquilidad definitiva a los rojiblancos; que vuelven a ocupar plaza de play off de ascenso a Segunda con 26 puntos.

