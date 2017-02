Nueva defensa del liderato

Hace casi cuatro meses, una canasta de Ivan Milekovic sobre la bocina en su debut con la camiseta rojinegra el dio el triunfo al Covirán Granada en la cancha del Arcos Albacete. Una vuelta ha pasado desde esa canasta ganadora que ilusionó a la afición granadina con un jugador llamado a marcar diferencias en la categoría. Sin embargo, la aportación del trabajador alero croata no está siendo tan decisiva en el conjunto de Pablo Pin, que confía ciegamente en su calidad en el último tercio de competición que arranca hoy ante el cuadro manchego.

A buen seguro que Milekovic habrá recordado durante la semana esa acción, pero del equipo que tanta cara plantó a los granadinos al que se verá hoy habrá muchas diferencias. Y es que el cuadro albaceteño ha sufrido numerosos cambios en su plantilla. Es el conjunto que más jugadores ha empleado, un total de veinte, dando seis bajas y firmando a cinco nuevas piezas. Un bloque donde el inglés predomina sobre el castellano pero al que la apuesta por lo de fuera no está resultando tan fructífera como se esperaba. Antepenúltimo en la tabla clasificatoria, sus cinco victorias no le sirven hasta el momento para alejarse de un descenso que si no cambia de dinámica podría estar cerca.

Eso hace que el choque de esta tarde en el Palacio no sea fácil. Primero por lo que se juega el conjunto entrenado por Alfredo Gálvez, pero sobre todo porque el claro favorito es el Covirán. Una presión que existe en el seno de la entidad granadina y está ahí aunque no se quiera reconocer. Al igual que sucedió ante Gandía o Tarragona, ganar supone una obligación pero perder significaría dar un importante paso atrás que nadie quiere. Y más tras retomar el liderato hace siete con el triunfo en Pamplona ante Navarra y la derrota de Sammic ante Cambados, el próximo rival de los granadinos que ha vencido nueve de sus últimos trece partidos.

Se confía en la magia del Palacio en un partido en el que los de Pin deben ofrecer una mejor versión que ante Tarragona, ante el que la frialdad en determinadas fase del mismo, como reconoció su técnico, les obligó a tener que emplearse a fondo hasta el último suspiro para vencer. El funcionamiento en bloque que se mostró en tierras navarras debe ser el camino a seguir en un equipo que cuando juega concentrado, es capaz de hacer cosas que poco conjuntos de la categoría hacen. Pero para ello hay que mantener la concentración en todo momento y olvidar egoísmos. La dosificación que ha empleado el técnico granadino en sus jugadores durante todo el curso debe servir para que, en los últimos diez partidos que restan para finalizar la temporada, se demuestre el fondo de armario de una plantilla que tiene seis encuentros en casa y cuatro fuera para lograr un ascenso soñado por todos.

Lo cierto es que los constantes cambios en la plantilla manchega hacen que el Arcos sea un rival peligroso. Dos norteamericanos, un jugador con nacionalidad española pero nacido en Guantánamo, dos nigerianos, un islandés y un haitiano hacen del Albacete un conjunto distinto. Acumula cinco derrotas consecutivas y podría incluso terminar colista al término de la jornada si cae en Granada y ganan Tarragona y Zamora.

A nivel individual destaca el americano Kris David, sexto máximo anotador de la LEB Plata, así como el ala-pívot Georvys Elías en la parcela reboteadora, sobre todo cuando pisa la zona rival gracias a su salto, lo que permite intimidar con facilidad. La llegada del nigeriano Olalekan Ajayi, un pívot de 2,09 de corte defensivo, fuerte, intimidador y con buen tiro de media distancia ha reforzado el juego interior del equipo albaceteño que busca en Granada cambiar una dinámica perdedora que lo puede mandar a la Liga EBA.

Pin podrá volver a contar con Pablo García y Germán Martínez, ausentes en Pamplona por motivos personales, además de con Iván Martínez que poco a poco va entrando en la dinámica del grupo y adquiriendo confianza.