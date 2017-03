Nueva final para el Maracena

Nueva final en la lucha por evitar el descenso para el Maracena tras haber solventado con nota su partido ante el Dos Hermanas San Andrés. El conjunto maracenero viaja a La Espiguera para enfrentarse al River Melilla (17:00 horas), que tiene dos puntos menos que los granadinos en la tabla clasificatoria. Una victoria maracenera dejaría la permanencia muy encarrilada para el equipo de Joseba Aguado.

El principal problema para los azulillos será el maratoniano viaje que realizarán al viajar durante la pasada noche en barco y regresar en el mismo medio teniendo prevista su llegada a Granada mañana a las 11:00 horas.

Joseba Aguado no podrá contar para este importante partido a Isra Peláez, que vio ante el Dos Hermanas San Andrés su quinta cartulina amarilla y tendrá que cumplir partido de sanción. También será una baja muy sensible la de Antonio López, que no podrá viajar a Melilla por lesión, además de las ausencias ya sabidas de Nico e Igna.

La principal duda del técnico para configurar el once inicial es quien sustituirá a Isra Peláez y Antonio López , teniendo Antonio Molina y Uri todas las papeletas para salir de inicio. Así, el once inicial más probable que componga el antiguo preparador del Granada B estará formado por Hugo, Jordi, Martínez, Vilaseca, Fermín, Cristian Baena, Antonio Molina, Miguel Jiménez, Luis Enrique, Pedro y Uri.

Joseba Aguado es consciente de la dificultad del partido y declaró en la previa que "es una salida muy complicada porque ellos se hacen muy fuertes en su campo. Están en la misma situación que nosotros y ya quedan pocas jornadas, por lo que los dos equipos necesitamos sumar puntos", se sinceeró. El míster del Maracena se pone de ejemplo el último partido de su equipo para señalar que "tenemos que seguir con la misma dinámica de trabajo que en el encuentro ante el Dos Hermanas y así podremos sacar algo positivo".

Será la segunda vez que se enfrenten en el coqueto campo de La Espiguera el River Melilla y la Unión Deportiva Maracena. El partido de la pasada campaña no es de muy buen recuerdo para los granadinos ya que cayeron derrotados por un resultado de 5-3.

El encargado de impartir justicia será el colegiado Aleksandar Jovanovic, adscrito al colegio de Sevilla.