Nueva jornada aciaga

Jornada aciaga para los equipos granadinos de la División de Honor sénior. De los cuatro conjuntos, únicamente uno logró puntuar, lo que no deja de ser noticia teniendo en cuenta que hasta el momento no había puntuado. Se trata del Cúllar Vega, que tras siete jornadas, no había logrado sumar ni un solo punto. Siete derrotas consecutivas que se rompieron ayer con un empate a dos goles ante el Estudiantes de Almería que venía de golear al Churriana por 6-1.

Los pupilos de Romario mejoraron con respecto a anteriores citas y, de hecho, consiguieron ponerse por delante en el marcador. Fue Tony, en el minuto 22, el que adelantó a los culleros. Sin embargo, la alegría le duró muy poco a los del Área Metropolitana pues el ariete almeriense José Enrique estableció la igualada once minutos después. Y cuando todo parecía que el choque llegaría al descanso con empate en el marcador, Sergi adelantó a los visitantes. El paso por vestuarios permitió realizar varios ajustes que surtieron efecto pues antes de la hora de partido, el Cúllar Vega estableció la igualada gracias al tanto de Quique. Pese a intentarlo por todos los medios, el resultado ya no se movería, dejando el primer punto de la temporada para los titulares del San Miguel.

Quien no pudo cosechar su tercera victoria en casa fue el Churriana. Los de Sergio Martínez perdieron una oportunidad para acercarse a los puestos que garantizan la salvación tras caer en El Frascuelo por 1-2 ante el Estepona. Y eso que el choque no se le pudo poner más de cara pues en el primer minuto se adelantaron los rojillos por medio de Dani Matallín. Se las prometían muy felices los churrianeros pero Barrios, poco antes de la media hora, empató el duelo, logrando Alexis justo antes del descanso adelantar a los malagueños. Con toda la segunda mitad por delante, y pese a los continuos intentos de los locales, finalmente los tres puntos cayeron de bando visitante dejando a los del Área Metropolitana con la miel en los labios.

Por su parte, el Arenas perdió una gran ocasión de acercarse un poco más a la cabeza de la clasificación. Los pupilos de Ángel Fernández no pudieron derrotar al Porcuna que, en el Machado Villar, salió victorioso tras un claro 0-3 que se cimentó en la primera media hora de partido. Un doblete de Manu Tejero en 37 minutos dejó encarrilado el choque para los jienenses, que tuvieron que esperar al minuto 71 para dejar finiquitado el encuentro gracias al tanto de Uceda.

Por último, el Monachil sigue en barrena y volvió a caer, acumulando su quinta derrota consecutiva que le condena a la penúltima posición de la tabla clasificatoria. Los de Leo Fernández cayeron goleados por 5-2 en Torreperogil en un encuentro que quedó sentenciado en la primera hora con cuatro tantos de los jienenses. Dos penaltis de Guille acercaron a los serranos al marcador pero Rafa Garrido cortó de raíz cualquier esperanza de los del Manuel Robles.