Nueva ocasión a domicilio

Ver cortada la racha de triunfos en el campo del penúltimo clasificado seguramente no fue plato de buen gusto para el vestuario del Granada B. Pese a la prudencia que reina en el seno del equipo de cara a cada compromiso liguero, lo cierto es que los chicos de Pedro Morilla partían a priori como favoritos para llevarse la victoria del Iberoamericano 2010. Claro que todo depende también del prisma con el que se mire, pues a tenor de como pintaba la escena -el equipo isleño ganaba a un minuto de cumplirse el tiempo reglamentario- la lectura puede ser que el filial no perdió dos puntos, sino que ganó uno.

Y tres intentará rescatar esta misma tarde de uno de los feudos que se auguran más complicados esta temporada en el Grupo IV; el Francisco de la Hera de Almendralejo (18:00 horas). Allí aguarda el Extremadura, un equipo confeccionado con la idea de estar arriba esta temporada y que cuenta con futbolistas de la talla de Willy, máximo artillero azulgrana en lo que va de curso con dos dianas. Una apuesta que, por el momento, no le ha salido nada mal a los de Agustín Izquierdo. Y es que los pacenses cuentan sus partidos en casa por triunfos. El último, precisamente ante el San Fernando (1-0); que se sumó al 2-1 inicial ante el Córdoba B y el 3-0 ante el Marbella.

Fuera, eso sí, aún no saben lo que estrenar el casillero de victorias. Dos empates, en Lorca y Écija, y una derrota en el Municipal de La Línea (2-0) evidencian que la asignatura pendiente del Extremadura está lejos del Francisco de la Hera. No así la del filial, que registra incluso mejores números en este arranque a domicilio que como local. No en vano, las tablas del pasado fin de semana en San Fernando han sido la única concesión de los de Morilla fuera; pues en Villanueva de la Serena (0-2) y en Córdoba (0-1), el 'B' se llevó el triunfo en el zurrón. Así las cosas, todo hace pensar que pese a la entidad del Extremadura, los 'cachorros' rojiblancos darán batalla a su oponente de esta tarde.

Máxime teniendo en cuenta que el técnico sevillano del filial cuenta por segunda vez este curso con todos sus efectivos disponibles para encarar la cita, toda vez Héctor ya llegó a tiempo al desplazamiento a tierras gaditanas del pasado domingo. Eso sí, el de Alcalá de Henares no estuvo en la relación de 18 convocados para el choque ante el San Fernando. Como tampoco lo está en la de hoy. En la lista vuelve a destacar la ausencia de Caio Emerson, por sus ya consabidos problemas con el tránsfer que, una jornada más, le impedirán estar a las órdenes de Morilla. Las dos únicas novedades respecto al último encuentro son el regreso de Isi y Eliseo en detrimento de Nacho y Falcón.

Así pues todo hace pensar que Morilla volverá a repetir una alineación muy parecida a la de hace siete días, con la variante de Isi en el centro del campo en lugar de Mohedano. Enfrente estará un Extremadura que no podrá contar con los lesionados Jesús Rubio, Airam Cabrera y Airam Benito; estos últimos dos de los futbolistas con más talento de la escuadra azulgrana. Hasta última hora se mantendrán las dudas de Manu García y Álex Barrera, que llegan también tocados.