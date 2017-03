Nueva opción para dejar encarrilada la permanencia

El Meridiano Baza tiene hoy la oportunidad de dejar encarrilada su permanencia en la Liga EBA tras la derrota por la mínima y en la prórroga ante el DKV San Fernando. Pese a caer, los de Mariano García siguen líderes y se desplazan hoy hasta tierras sevillanas para medirse al cuarto equipo del grupo B, el Club Baloncesto Utrera.

Será el último partido de la primera vuelta de la segunda fase de una competición en la que los granadinos tendrán, de ganar, pie y medio en la categoría un año más. Una cita muy importante y que no será fácil. Los hispalenses no entraron en play offs de ascenso al perder el average particular con el CB San Juan, un 'palo' que acusaron pues los tres encuentros que ha disputado en la segunda fase los han perdido y de manera holgada, salvo el choque que disputó ante Novaschool en casa. Por tanto, la cita es considerada una auténtica final en tierras utreranas teniendo en cuenta que tan sólo tiene una victoria más que el Unicaja Rincón Fertilidad, que sería el equipo que descendería a Primera Nacional. Una renta que los bastetanos aumentan en dos victorias más por lo que de ganar, en caso de derrota de Unicaja ante DKV, los del norte de la provincia estarían virtualmente salvados al restar cuatro partidos y contar con los mismos triunfos de diferencia que los malagueños.

Dos jugadores marcan la diferencia en el conjunto que entrena Agustín Moreno tras la dimisión en diciembre de Francisco Gómez. Se trata del escolta Juan Toledo, con experiencia en LEB Plata, concretamente en Morón, y el ala-pívot norteamericano David Atkinson, sus máximos anotadores. Utrera es un equipo que combina juventud y experiencia y que en casa no es fácil de batir, por lo que no será una cita cómoda para el Meridiano en un encuentro que se disputará desde las 18:00 horas.