Nuevo derbi para el IML La Zubia frente al Fundación

Si la pasada jornada el IML La Zubia cayó en casa en el derbi ante el Armilla Baloncesto, mañana los pupilos de Víctor Ortega tienen la oportunidad de resarcirse en otro duelo provincial que se presenta más que interesante.

Los del Área Metropolitana se miden al Manzano Protección Fundación CB Granada en un duelo importante por la trascendencia que puede tener en la tabla clasificatoria. Los zubienses cuentan con seis victorias y nueve derrotas y se ven las caras con un equipo con un triunfo menos pero también un choque menos en la tabla. De sacar el enfrentamiento adelante, los de Jaime Medina podrían dar un salto en la clasificación si el Virgen del Carmen se impone al Montilla.

El Armilla busca seguir en la lucha por la cuarta plaza frente al Benahavís

De los tres derbis que ha disputado el IML, dos los ha perdido y uno, precisamente el que disputó ante el filial del Covirán, lo ganó por 13 puntos, renta que deberá defender para ganarle el average particular al cuadro capitalino. El choque se disputará a las 13:00 en el Pabellón Veleta.

Quien quiere sumar su tercer triunfo consecutivo es el Armilla Baloncesto. Tras imponerse al Claritas Iulia y a La Zubia, los de Rai López están enfrascados en plena lucha por la cuarta plaza junto al CB Martos y al Bball Córdoba y no quieren descolgarse de dicho objetivo.

Sin embargo, no lo tendrá fácil esta tarde desde las 20:00 ante el Benahavís, tercer clasificado, que no renuncia a ocupar la primera plaza. Los malagueños únicamente han perdido tres partidos en lo que se lleva de temporada: por la mínima ante el líder, frente al Martos y ante el CB Vélez. Acumula seis victorias consecutivas y llega en un gran momento por lo que no será un rival fácil.