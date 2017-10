Nuevo bronce para la colección

Sigue ampliando su leyenda, pero esta vez con una sensación agridulce. El palista accitano José Manuel Ruiz Reyes se colgó ayer la medalla de bronce en el Campeonato de Europa de Tenis de Mesa que se está celebrando en Lasko (Eslovenia). Con esa nueva presea, a sus 39 años, sigue aumentando un excelso palmarés coronado por las cinco medallas en los Juegos Paralímpicos, del que fue abanderado español en Río de Janeiro 2016. El oro en clase 10 volvió a ser para el gigante polaco Patryk Chojnowski.

Ruiz cayó claramente en semifinales ante el búlgaro Stefanov Kodjabashev por 0-3 (7-11, 7-11 y 9-11). Tiró de pundonor el palista granadino. Y es que, como contó a Granada Hoy, jugó esa semifinal con una lesión en la espalda, pero quiso salir a la pista e intentarlo: "He jugado lesionado, ya en el partido de cuartos me dio un pinchazo en la espalda y durante el calentamiento para el partido de semifinales he empeorado. No podía moverme. Espero recuperarme para la competición por equipos que empieza este domingo -por hoy-, pero lo veo complicado. La última vez estuve un mes y medio parado".

He jugado lesionado, en cuartos me dio un pinchazo en la espalda y calentando fui a peor"José Manuel RuizPalista granadino

Le costó entrar en el partido clave pero, aun así, en el último set llegó a estar 9-9 con posibilidades de acortar distancias. Es su séptima medalla a nivel individual en un campeonato europeo. "He intentado probar, pero cada vez que quería jugar fuerte me daba el pinchazo. Podía no haber jugado y retirarme, pero quería intentarlo por lo menos. Estoy jodido por no haber podido jugar como hubiese querido, pero las circunstancias mandan. Me quedo con que he hecho todo lo que estaba en mi mano para ganar, intentar y darlo todo. Espero que este esfuerzo no me pase factura para la prueba de equipos", explicó. Al bronce de Ruiz, se le unieron los de Juan Bautista Pérez y Eduardo Cuesta. Además, el sevillano Álvaro Varela se colgó el oro en clase 6.

José Manuel Ruiz previamente había doblegado en cuartos de final al francés Mateo Boheas por 3-1 (11-9, 9-11, 11-7 y 11-2), asegurando la medalla en una gran recta final del partido. En octavos de final se había desecho, en un duelo algo igualado, del ucraniano Serhii Boiko, aunque en sets lo batió por un claro 3-0 (11-9, 11-8 y 11-5).

Por equipos en clase 10, Ruiz jugará junto al aragonés Jorge Cardona y junto a Juan Bautista Pérez. En el grupo de la selección española, los de Vladimir Choubine se enfrentarán a Turquía hoy (09:00 horas) y a las 16:00 horas a Austria.

En la clase 3, el veterano granadino Miguel Rodríguez no pudo igualar su mejor resultado en un Europeo en la prueba individual -unos cuartos de final- y perdió en la noche del viernes en octavos ante el polaco Maciej Nalepka por 0-3 (10-12, 8-11 y 14-16).