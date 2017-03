Nuria Fernández, campeona a los 40

Nuria Fernández se convirtió en campeona de Europa de 1.500 en Helsinki 2012 tras el anuncio, por parte de la Federación Internacional, de que la turca Gamze Bulut fue suspendida cuatro años por irregularidades en el pasaporte biológico. La IAAF comunicó la inhabilitadción de la otomana para competir durante cuatro años desde el 20 de julio de 2011.

Nuria Fernández, que había conquistado el título en los Europeos de Barcelona 2010, cruzó la meta en quinta posición dos años después en la capital finlandesa, pero con el tiempo ha ido ganando posiciones hasta hacerse con el título. En Helsinki 2012 venció la turca Aski Cakir (4.05,31 minutos), seguida de Bulut, la ucraniana Anna Mishchenko, las rusas Yekaterina Ishova y Kristina Ugarova. A continuación entró Nuria Fernández, quinta (con 4.08,80 minutos), pero sus cuatro predecesoras han sido suspendidas por infracciones de dopaje, de forma que la madrileña logró, cinco años después, el rango de campeona.

"Y eso que yo no quería ir a Helsinki", afirmó la madrileña, lesionada entonces y que acudió a la cita por el empeño de su entrenador, Pablo Marín, y del presidente de la Federación Española, José María Odriozola. "Estoy contenta, porque yo no iba a ir a Helsinki. Estaba un poco lesionada en la rodilla, pero Pablo (Marín) y Odriozola me convencieron. Era un año olímpico y algunas no prepararían el campeonato especialmente, así que habría más posibilidades de lograr una medalla", afirmó la protagonista.

"Y mira, ahora soy campeona, pero no es lo mismo", advirtió. "Después de ganar el título en Barcelona 2010 estuve sin dormir cuatro noches seguidas, flipando, con una emoción incontenible, porque era mi primera medalla, con 33 años y una hija, cuando nadie daba un duro por mí y el oro no entraba ni en mis mejores sueños. Esta vez voy a dormir como un tronco", aseguró la atleta, de 40 años, que no sabe hasta cuando seguirá en activo. "Cuando hay ganas, a lo mejor medallas no vuelvo a conseguir, pero sí me ilusiona seguir rompiendo barreras y ver hasta dónde puede llegar una mujer en la élite del deporte".

Eso sí, la española tiene claro cuándo llegará su momento. "Si me veo arrastrándome, me voy. Pero me gustaría despedirme el año que viene en los Europeos de Berlín. Ojalá pueda llegar", dijo.