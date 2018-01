Obligados a no fallar ante el último

En el mejor momento de la temporada, el Covirán Granada arranca la segunda vuelta con un claro objetivo: lograr tres victorias consecutivas que les permita alcanzar los diez triunfos seguidos y dar un golpe en la mesa en la liga regular, antes de la disputa de la final de la Copa LEB Plata. Los de Pablo Pin se miden al penúltimo clasificado, un Martorell que tan sólo ha vencido dos encuentros y del que el cuadro rojinegro dio buena cuenta en el duelo de la primera vuelta.

Sin embargo, el cuerpo técnico nazarí no quiere ningún tipo de confianza y califica el choque como trampa. Está la duda de cómo afectará el parón con motivo de las fiestas navideñas, pero a nadie escapa que si hay partidos en los que los granadinos no pueden fallar, uno es este y el otro el de la próxima semana en el Palacio de Deportes ante el colista Zamora. Fallar en cualquiera de estas dos citas sería un enorme borrón teniendo en cuenta la superioridad que está mostrando el cuadro de Pin ante la gran mayoría de sus rivales.

El base Carlos de Cobos podrá jugar pero tiene molestias en uno de sus tobillos

La principal novedad del Covirán estará en el debut del pívot senegalés Maodo Nguirane, un 2,10 que llega hasta final de temporada y cuyo fichaje viene dado por la lesión de Ferrán Torres, lesionado hasta el mes de marzo. La llegada del center le da muchas más posibilidades al juego en la pintura donde hoy los cuatro hombres altos se las tendrán que ver con Bebo Khalaf, un joven pívot que tan sólo ha disputado diez partidos con el cuadro catalán pero que cuando lo ha hecho ha cuajado grandes actuaciones. El cuadro catalán se encuentra vinculado al Manresa de LEB Oro por lo que la gran mayoría de jugadores no superan los 22 años de edad. Únicamente el escolta Xavi Guirao llega a la treintena y es su máximo anotador.

El conjunto catalán cuenta con los 218 centímetros de Deng Mayot, por lo que el debut de Maodo Nguirane será clave para contrarrestar la altura interior del CB Martorell. Además, los catalanes se han reforzado con el exterior Antonio de Pina, que llega desde la liga portuguesa y en el mes de noviembre, por lo que no jugó en el choque de la primera vuelta, con Lamine Diop, un ala-pívot de 30 años que da consistencia y más experiencia al cuadro entrenado por Joan Albert que sustituyó a Adrià Alonso ante los malos resultados cosechados.

En su único partido fuera del Palacio de Deportes del mes de enero, los rojinegros son conscientes que el dominio del rebote pasa por ser una de las claves del choque. Los malos porcentajes en el tiro del conjunto barcelonés ofrecen muchas segundas opciones en caso de no cerrar la zona.

El técnico granadino no termina de contar con toda la plantilla a su disposición pues los problemas físicos de varios de sus integrantes no cesan y aunque no les impiden jugar (a excepción de Ferrán Torres), no llegan a las citas en las mejores condiciones. Esta semana le ha tocado el turno a Carlos de Cobos, que ha estado 'entre algodones' debido a la torcedura de tobillo que sufrió en los últimos minutos contra el Baskonia, aunque estará disponible para ser de la partida.