Ocasión propicia para el Monachil

Conseguido lo más difícil tras su contundente victoria en tierras sevillanas, la esperanza es lo último que quiere perder el Granada CF que sabe que su única opción de luchar por el ascenso es no fallar de aquí a final de temporada. Las rojiblancas tienen que ganar todos sus partidos y esperar que en el duelo entre Sevilla FC y Málaga ganen las malagueñas para acceder al primer puesto. Para ello, lo primero que tienen que hacer es ganar hoy al Híspalis en el Estadio de la Juventud (12:00 horas), un rival que busca la salvación. De hecho, de perder, el cuadro rojiblanco echaría una mano al Monachil que tiene una cita clave si quiere continuar en la categoría un año más.

Las serranas visitan Ceuta para medirse al Luis de Camoens, conjunto que hoy podría descender matemáticamente pues se encuentra a once puntos de la salvación con doce por jugarse. Pero al Monachil no le vale otra cosa que no sea la victoria. De ganar y que el Granada CF haga su trabajo ante el Híspalis, tendría la permanencia a cuatro puntos, pero de caer se despedirá prácticamente de la Segunda femenina en la que a día de hoy tan sólo ha ganado cuatro encuentros. Por contra, su rival, entrenado por Rafa Rubio, únicamente ha ganado dos partidos, unos números que hacen albergar esperanzas a las metropolitanas de seguir peleando hasta el final por seguir en la categoría.