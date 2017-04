Oportunidad para reengancharse

Aunque el objetivo no es fácil, el Arenas de Armilla no renuncia a terminar tercero. Pero para ello, hoy debe demostrar que quiere alcanzar esa posición y sobre todo que está preparado para lograrla. No le vale otra cosa que ganar a domicilio al Estudiantes de Almería en su regreso a la competición tras la semana de descanso, y con esa meta viaja a tierras almerienses donde espera acercarse a un rival que está mucho más cerca que los armilleros de la promoción. El Estudiantes es quinto, con dos puntos menos que el Atlético Porcuna que ocupa la tercera posición, y que pelea junto al Torreperogil por un puesto que podría darle una plaza en Tercera División.

Ganar supondría a los de Gabri recortar distancias con la zona noble pero en caso de derrota, ahora sí que se puede despedir de un objetivo que por plantilla y potencial debería estar más cerca para la entidad metropolitana. Pese a su posición en la tabla clasificatoria, no es el ni mucho menos el mejor equipo como local, aspecto que debe aprovechar el Arenas para sumar la quinta victoria fuera del Municipal, algo que no consigue desde el pasado 29 de enero cuando venció a La Cañada Atlético, equipo que está prácticamente desahuciado. El choque dará comienzo a las 11:30 horas.

Quien está muy vivo es el Atlético de Monachil. Los serranos, que vienen de dar buena cuenta del Poli Almería, tienen una gran oportunidad para seguir en la pelea de distanciarse del descenso. El buen momento que atraviesa el cuadro de Romario ha coincidido con el despertar del Tiro Pichón, que está haciendo que los granadinos, pese a los buenos resultados cosechados en los dos últimos meses de competición, no terminen de distanciarse de la decimoquinta posición que es la que marca el descenso a Primera Andaluza. Los del Manuel Robles reciben al Linares Deportivo B, un conjunto que no se juega nada pero que aún no tiene la permanencia asegurada matemáticamente. El horario del choque, a las 13:40, no es habitual pero aún así los serranos no pueden fallar y más teniendo en cuenta la cita que tendrán la próxima semana en tierras almerienses ante el Pavía, otro equipo que lucha por no descender. Aunque aún falta 24 puntos en juego, el buen estado de forma del Monachil debe ser aprovechado para dar un nuevo paso hacia el objetivo de la temporada.

Tanto Arenas como Monachil son los únicos equipo que jugarán puesto que al Cúllar Vega le toca descansar.