Oros de tres en tres

Una jornada de ensueño en los Campeonatos del Mundo de halterofilia que se disputan en Anaheim vivió la española Lydia Valentín, que se proclamó campeona mundial en las tres disciplinas de su categoría, los 75 kilos. También sumaron de tres en tres el cubano nacionalizado chileno Arley Méndez y el iraní Sohrab Moradi, el asiático con récord.

La berciana Lydia Valentín, que tuvo que esperar dos años para volver a un mundial después de que una lesión le impidiera competir en la edición del 2015 en Houston, protagonizó una actuación memorable que le dio sus primeros oros mundiales.

"Ha sido increíbe; sabía que era el momento, la competición, pero había que hacerla"

La exhibición de superioridad de Valentín comenzó cuando las otras once participantes en el Grupo A ya habían concluido la competición en arrancada. La ecuatoriana Neisi Dajomes ya se había asegurado al menos la de plata, tras haber levantado 108 kilos en el tercer intento. Ankhtsetseg Munkhjantsan, de Mongolia, se había quedado en 107 kilos, que le dio el bronce.

Ahí fue cuando salió a la tarima la medallista olímpica Valentín, bronce en Río 2016, que comenzó su exhibición con un primer levantamiento de 110, pidió poner el peso en 115 para el segundo, que superó de manera brillante, y lo propio hizo con el tercero y 118 kilos.

En la modalidad de dos tiempos, Valentín, actual campeona de Europa, esperó a que cumpliesen sus rivales los primeros dos intentos y luego comenzó con 130 kilos, que incrementó a 135 en el segundo y a 140 en el tercero, cuando ya tenía todo decidido. "No me creo todavía que soy campeona del mundo. Ha sido una competición increíble, me he sentido muy bien. Sabía que era el momento, que era la competición, pero había que hacerla y en todo momento estaba convencida. Sabía que si luchaba por ello iba a ganar", dijo Valentín nada más bajar del podio.

Con un total de 258 kilos, las tres medallas conseguidas por Valentín permiten al equipo español llegar a las cuatro, después del bronce ganado por el sevillano Josué Brachi en arrancada de la categoría de 56 kilos.

La ecuatoriana Dajomes también brilló en la prueba de dos tiempos, con 132 kilos que le dieron la medalla de bronce en esta modalidad y la de plata en el total olímpico con 240 kilos. La francesa Gaelle Verlaine Nayo con un levantamiento de 134 kilos -falló el tercer intento de 138- logró la medalla de plata en dos tiempos y consiguió la de bronce en el total con 237 kilos.