"Si Óscar me echa que me pague el año"

El entrenador del Covirán Granada, Pablo Pin, reconoció que el Baskonia llegó al Palacio "con muchísima más tensión" en el que fue el último partido de la temporada rojinegra, y la fiesta del ascenso. "Venían a un pabellón lleno como Granada y tenían la oportunidad d mostrarse. Han salido muy concentrados, sobre todo con el lanzamiento de tres, y nosotros hemos intentado meternos en el partido en el segundo y tercer cuarto, pero hemos cometido fallos", consideró el granadino. Para el míster de la Fundación su equipo no estuvo "al cien por cien", motivo por el cual los vascos volvieron a marcharse en el marcador. "Me he preocupado más en el último cuarto de que los jugadores se llevaran un aplauso y la afición disfrutase que del marcador", agregó. Pin bromeó al ser cuestionado por su futuro en el club. "Tenía renovación en caso de ascenso, así que si me echa Óscar que me pague el año", sentenció entre risas de los presentes. El técnico reconoció que "te sientes orgulloso por el trabajo que has hecho". "Mi sentimiento es de agradecimiento tras el partido de Navarra. Cuando las cosas van bien es muy fácil pero cuando van mal no. A veces entramos en el fatalismo y la debacle", explicó antes de acordarse de los voluntarios, la afición y "toda esa gente que me ha ayudado este año y el pasado cuando caímos en el quinto partido". Pin achacó al trabajo y la buena conexión entre él y sus pupilos el éxito del ascenso y admitió que "conociendo a la gente que está en el club, el lunes o el martes ya estaremos viendo cosas"; en referencia a la planificación de la próxima temporada.