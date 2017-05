Oxígeno para La Zubia

El Atlético La Zubia goleó al colista en su segunda victoria consecutiva, vital para eludir el descenso a falta de dos jornadas. El equipo zubiense consiguió adelantarse en la primera parte para jugar una segunda placentera ante un rival que sólo inquietó cuando el marcador estaba muy desnivelado.

El Alfacar trató de aburrir a La Zubia manteniendo a los rojiblancos lejos de su portería. Lo hizo bien durante algunos minutos, pero era insuficiente ante la necesidad de puntuar de los locales. Con el paso de los minutos, el Atlético La Zubia fue encontrando huecos en la zaga verdiblanca, como en una rápida acción en la que en dos pases el esférico llegó a Chema que estrelló el balón en el palo.

El gol que abrió el tanteo llegó en una incorporación sorpresiva de Alexis al ataque. El lateral zurdo local culminó con calidad una acción en la que su presencia en el área rival despistó a la zaga. Con ventaja, el Atlético La Zubia no quiso arriesgar aunque no dejó nunca de dominar al rival y crear peligro aprovechando la calidad de Nico, que no pudo superar al meta alfacarino en un mano a mano poco antes del descanso.

Ya en la segunda mitad, las ocasiones locales fueron cada vez más seguidas, aunque la primera fue visitante con un disparo de Jairo que se marchó cerca del poste (51'). Una acción aislada que recordaba, sin embargo, que el tanteo era sólo de 1-0. Pero pronto llegó la solución zubiense, en una contra de Chema por la derecha con asistencia para el 2-0 obra de Ballesteros (56').

El propio Chema hizo el 3-0 tras aprovechar un toque de calidad de Nico para llevarse el esférico antes de que el Alfacar probara por primera vez al meta zubiense, con un remate de José. Pero el marcador era demasiado duro y las ocasiones locales llegaban de forma seguida, obligando a que Juan Calvo, el portero visitante, fuera el mejor de su equipo con varias paradas de mérito. La expulsión de Neftalí y un posible penalti para los visitantes no señalado, pero ya con el 4-0, incrementó la impotencia alfacarina ante un rival que contaba con los puntos de ayer para su lucha por la permanencia a la que aún aspira en la recta final.