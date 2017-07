El PSG confirma el fichaje de Dani Alves

El defensa internacional brasileño Dani Alves, presentado en el París Saint-Germain (PSG), indicó que llega al club de la capital francesa con la intención de hacer historia y de que este equipo consiga su primera Liga de Campeones. "El PSG todavía no ha tenido el honor de conseguir ese título y tengo ese objetivo", dijo el jugador, que se ha unido al PSG hasta junio de 2019 y señaló que agradecerá la confianza otorgada con su "trabajo e implicación".

El exbarcelonista, cortejado también por el Manchester City de Pep Guardiola, se mostró confiado en la posibilidad de "hacer algo grande" para que su nuevo club esté "a la altura de París" y la gente no crea que ha aceptado porque es "la ciudad del amor". "París, la ciudad más bonita del mundo, la del amor, puede ser también la ciudad del fútbol. Depende de nosotros que las dos cosas vayan a la par", indicó el futbolista, de 34 años de edad, que pidió perdón al City en caso de que este se haya sentido "molesto" por haberse decantado por los parisinos.

Alves dijo que asume "la responsabilidad" de su decisión y explicó que fue su compatriota Maxwell quien le convenció, además del "proyecto increíble" y de la intención de ese club de "ser un equipo gigantesco a nivel mundial". Sus 34 años de edad, afirmó, no van a ser un impedimento: "Tengo un espíritu joven y estoy en muy buena salud. El respeto que tengo por mi profesión hace que me mantenga joven, y creo que aquí no será diferente. Mientras me mantenga joven seguiré luchando. Mi edad no es más que una cifra. Solo tengo 34, me queda mucho por hacer".

Alves aseguró que el PSG está "muy cerca" de cumplir su sueño de hacerse con la Liga de Campeones y apuntó que en toda su carrera deportiva, en la que ha pasado por el Barcelona (2008-2016) o la Juventus de Turín (2016-2017), se ha movido con la voluntad de superar nuevos retos. "Me gusta ganar y hacer historia y cuando estoy en un sitio demasiado tiempo para mí se acaba arruinando ese objetivo. Cuando te abres a nuevos horizontes te reinventas. Por eso me fui del Barça y por eso llego al PSG, donde quiero crear una bella historia", dijo.

El jugador destacó además que llega a París teniendo en cuenta la opinión de su entorno: "Con la Juventus fui un poco egoísta al tomar la decisión solo. No escuché a mi familia y a la gente de mi alrededor. Esta vez decidí ser menos egoísta", concluyó.