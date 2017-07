Pablo Aguilar, como en casa

"El dolor de hoy será tu fuerza mañana". Esa es una de las frases que escribieron hace unos días en sus camisetas los participantes en el Fénix Camp. Y eso pensará Pablo Aguilar también después de una larga carrera en la que cada lesión y cada golpe lo ha hecho más fuerte. El granadino volvió ayer a la que siempre será su casa, el lugar en el que vivió algunos de sus mejores años desde que decidió jugar al baloncesto, el Palacio de Deportes.

El ala-pívot, que jugará la temporada que viene por segundo año consecutivo en el Herbalife Gran Canaria, estuvo con todos los niños que disfrutan durante estos días del campus organizado por la Fundación CB Granada. Los más pequeños pudieron despedir con el internacional español el penúltimo día del campamento, que concluye hoy con la entrega de medallas y diplomas a los más de 60 participantes que hay en el segundo turno.

La visita de Pablo Aguilar comenzó con una entrevista. Pero no fue una más de todas las que ha hecho ya a lo largo de su trayectoria, ya que ahora los periodistas fueron los campistas. Desde los 7 hasta los 17 años, hubo preguntas de todo tipo. El granadino tiene claro a que jugador le ha costado más trabajo defender: "Mirza Teletovic", cuando se enfrentó al bosnio sobre el parqué del Palacio. Además, el nazarí señaló que "uno de los entrenadores más importantes que he tenido ha sido Trifón Poch, que me entrenó aquí y me dio la oportunidad y los minutos necesarios en ACB". A pesar de ello, Aguilar lo tiene claro y declaró que "José Luis Abós estaba pendiente de todos, tanto dentro como fuera de la pista, y era una gran persona". Precisamente en Zaragoza, a las órdenes del maño, que falleció en octubre de 2014, subrayó que "fue uno de los sitios donde mejor rendí, junto a Granada".

Pablo Aguilar también habló acerca del partido más complicado que ha jugado: "Tengo dos, uno con la selección y otro con el Cai Zaragoza". "Con España el más difícil fue el de las semifinales del último Europeo, disputado en Francia, cuando ganamos al equipo local en la prórroga con 40 puntos de Pau Gasol", señaló. Además, añadió que "con el Cai Zaragoza el que más recuerdo fue en los play offs, cuando le ganamos al Valencia Basket después de tres prórrogas".

El granadino pasó a jugar con los cinco grupos del campus, que se dividen en pitufos, benjamines, alevines e infantil y cadetes, que están juntos. Pablo Aguilar participó en un K.O. y en varios ejercicios que propusieron los entrenadores. El ex del CB Granada acabó la tarde con la tradicional firma de autógrafos y foto con los participantes, que nunca olvidarán su visita al Fénix Camp.