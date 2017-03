Pablo Pin: "Nos han sacado del campo"

El técnico del Covirán no quiso buscar excusas tras el choque en su comparecencia ante los medios de comunicación. Pin, que alabó en todo momento a su rival del que dijo que "dará mucha guerra en los play offs", quiso dejar claro que la clave del choque estuvo en el primer cuarto. Así, destacó que "siendo un partido tan importante no se pueden regalar cinco balones en los primeros diez minutos ni fallar cuatro tiros libres".

"No hemos estado concentrados desde el inicio. Quizá el responsable sea yo y no le haya inculcado a mis jugadores la importancia del choque" señaló, para continuar indicando que "hemos realizado una pésima defensa. Recuperar sólo cuatro balones dice mucho del nivel que se he ofrecido". Al hilo, manifestó que "para mí sería muy fácil decir que ellos han estado muy acertados pero la realidad es que han hecho lo que nosotros les hemos dejado que hagan. Si salimos a dar bocados no les sale el mejor partido de la temporada a Gutiérrez, Jiménez y Cizmic, y eso lo hemos provocado nosotros. Nos han ganado y sacado del campo porque se lo hemos permitido".

La derrota hizo daño en el vestuario pero Pin aseguró que "si hay un equipo capaz de ganar en Alicante, ese es el nuestro". De hecho, reconoció que un momento del partido pensó que "aquí hay más de uno que está ya jugando el partido ante Lucentum y estoy cansado de repetirlo: tenemos que pensar en el choque más cercano porque lo poco que hemos conseguido desde Nacional es siguiendo esa línea".

Por último, destacó la actuación de Carlos Corts, del que dijo que "es al único al que salvo; otros han maquillado sus números".