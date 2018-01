Pablo pone color a un duelo gris

A Pablo González se le encendió la bombilla y eso fue suficiente para que el filial sumara sus terceros tres puntos consecutivos. Poco dio de sí el derbi de filiales, gélido como el viento casi serrano que sopló en la Ciudad Deportiva dificultando el juego aéreo y para desaliento de los dos centenares de valientes que, a falta de atención del primer equipo, buscan cobijo y cariño en el encanto del 'B'. Un Granada B que parece haberse subido otra vez a la ola triunfal. Tres de tres, y con un balance de 6 goles a favor y sólo uno en contra. Ante el Villanovense divirtiendo durante una hora de partido. Frente al Mérida con pragmatismo en los metros finales y ayer con lo mínimo. El gol del sexitano y alguna que otra ocasión aislada más. Suficiente para mirar con lascivia los puestos nobles de la clasificación. Morilla sigue manteniendo el discurso del "formar y competir", pero lo cierto es que los números vuelven a invitar a soñar.

Y es que el filial, que la semana que viene visita el campo del Marbella, segundo en la tabla; ya está empatado a 37 puntos con el Real Murcia, cuarto; que ayer sucumbió en casa ante el Melilla, incrustado entre ambos también con 37 unidades. El arranque de esta segunda vuelta está siendo prácticamente calcado al de la primera, en la que el 'B' también comenzó pinchando ante el UCAM Murcia, para después sumar cuatro triunfos seguidos que le alzaron de inmediato a la azotea de la clasificación.

La semana que viene toca visita al estadio del Marbella, segundo clasificado del Grupo IV

Debió pensar Morilla que para qué cambiar cuando las cosas funcionan en el momento de hacer la alineación para el choque ante el Córdoba B. El sevillano repitió al milímetro el once de Mérida, con la potencia y la permuta de bandas de Casi y Pablo González. Un once que ya en Mérida prescindió del tocado Jean Carlos, ayer también reservado, así como de Aarón y Paco Torres. Ambos entrenan ya con el grupo tras sus respectivas lesiones, pero sólo el guardameta entró ayer en la convocatoria. No debe ser fácil sentar ahora a Lejárraga por mucho que el valenciano, ya recuperado del golpe sufrido en la Condomina, sea el teórico titular. El arquero madrileño venía haciendo intervenciones de mérito desde hace varios partidos atrás, y ayer volvió a reivindicarse.

Fueron de las pocas que tuvo el derbi; antaño mucho más intenso y fronterizo con el Código Disciplinario. Ayer no se rebasó ningún límite pese a la urgencia por puntuar de un Córdoba B que terminó la jornada en puestos de descenso directo a Tercera. No es para menos después de una racha de cuatro derrotas seguidas y un punto de los últimos quince. Muy al contrario que el Granada B, los de José María García son un agujero negro en este primer tramo de la segunda vuelta; en el que han encajado 12 goles y sólo han perforado el arco rival en cuatro ocasiones; y quedándose a cero, con el de hoy, en tres partidos. No son números de permanencia y ésta tampoco depende al cien por cien de los méritos que haga la nave auxiliar blanquiverde, siempre a expensas de su buque nodriza; que se dirige a Segunda B a velocidad de crucero.

Todo suma en la ruleta del fútbol, en positivo o en negativo. Y desde luego que el 'loserismo' se haya instalado en El Arcángel no es precisamente una inyección de moral para el resto de equipos del club. Quizás por eso al filial blanquiverde no les entró las que tuvo y sí al rojiblanco; que tampoco es que ande sobrado de referentes futbolísticos cuando mira hacia sus mayores. Dicen que los hijos siempre hacen lo que ven de sus padres, y este Granada B tiene tendencia a agradar como local, tal y como lo hace el 'A'. Eso sí, corrige los malos hábitos y vicios que ve a diario en casa y, al menos, da la cara en las salidas. Nunca se esconde.

Tampoco se escondió Pablo González en el minuto 54, en un balón que salió rechazado y en el que metió la pierna a media altura por delante del cancerbero visitante Lavín. Se zafó del meta y saltó antes que el defensor para empujar finalmente el esférico con la cabeza en la línea de gol. Alguno en la grada masculló socarronamente aquello de "'Lavín', qué suerte", El partido, por plano, sólo agregó un chut fortísimo de Sebas Moyano y un mano a mano de Hornero salvados por Lejárraga por parte del bando visitante. En las filas locales, una ocasión de Juancho en las postrimerías que sacó el meta visitante con el pie y otra del propio Pablo fue lo más destacado. Y la idea de Morilla, por semejante a la de hace siete ideas, propició la entrada al final de un Caio Emerson que necesita tiempo para ver si está a la altura. De momento puede mirar al play off.