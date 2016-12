Paquillo, con Erik Barrondo

De subcampeón olímpico a subcampeón olímpico. Desde su retirada como marchador profesional, el accitano Francisco Fernández Peláez 'Paquillo' no ha dejado de luchar por recobrar su prestigio, anulado por aquel episodio turbulento que manchó su carrera deportiva. En esta ocasión, Paquillo ha vuelto a poner a Guadix en el centro de la marcha atlética mundial gracias a que se ha convertido en el nuevo entrenador de Erick Barrondo.

Desde el 20 de noviembre al 20 de diciembre, el accitano y guatemalteco han estado entrenando en parajes de la comarca de Guadix que superan los mil metros de altura con el objetivo, no sólo de preparar el Mundial de Londres 2017, sino con el claro reto de conseguir medalla olímpica en Tokio 2020. Los dos son subcampeones olímpicos, ya que Paquillo lo fue en Atenas 2004 y Barrondo, en Londres 2012. Ambos sólo se enfrentaron en el Mundial de Daegu 2011, donde el granadino se retiró y Barrondo fue décimo. Desde esa competición, comenzaron una relación de amistad que se ha concretado en que Paquillo prepare a Barrondo y a su pareja, Mirna Ortiz, durante 2017. En enero, el centroamericano volverá a Guadix junto a Mirna Ortiz para quedarse durante ocho meses, hasta agosto, cuando se dispute el Mundial de Londres.

"Él ha venido primero para hacer una adaptación y para que siga conociendo la tierra en la que va a entrenar. Ha estado cuatro semanas en Guadix y se ha estado recuperando de la lesión de rodilla con el fisio Juan Luis Balboa", cuenta a Granada Hoy un Paquillo al que le preocupa, sobre todo, mejorar la parte técnica en el marchar de su pipilo: "Hemos hecho un trabajo muy técnico y preventivo para que mejore su técnica en el marchar y la flexibilidad en la rodilla. Tras la operación, estamos intentando ganar esa fuerza en la rodilla".

Además, el subcampeón en Atenas ha puesto a Barrondo en contacto con Guadix y sus habitantes. "Quiero que conozca a la gente con la que va a estar y entrenar, al grupo de Jacinto Garzón y a Alberto Amezcua. Así, yopodré conocerlo mejor y planificar su preparación correctamente".

Los dos marchadores han trabajado durante un mes de forma intensa en la pista de atletismo y en zonas altas de la comarca muy conocidas por Paquillo como son Charches, Beas de Guadix, el Marquesado o Fonelas. Otros entrenamientos específicos se han llevado a cabo en el Instituto Mixto de Deporte y Salud de Granada, "donde estamos haciendo los estudios biomecánicos de la técnica para controlar la fase de vuelo y que vaya más en el suelo, lo que es muy importante", argumenta Paquillo.

El marchador guatemalteco es todo un ídolo en su país y, para que no se distraiga en su preparación ha decidido ir a Guadix a entrenar. "No exagero, en su país es como Cristiano en España, por lo que la concentración que puede tener en Guadix no la tiene allí. Necesitaba pegarle un cambio a su vida", concluye Paquillo.