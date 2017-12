"Pasar estaría bien pero ya he cumplido"

A Manuel Montalvo Hidalgo (Otura, 12 de enero de 1997) el gusanillo del tenis le picó a los cuatro viendo jugar a su hermana. Empezó a entrenar en el Serrallo, lugar al que vuelve ya militando en el madrileño CD Sek para distutar este Campeonato de España. El lunes acabó con José Juárez y hoy intentará hacer lo propio con el también granadino Sergio Prieto.

-¿Qué sensaciones le dejó el partido contra José Juárez?

-Pese al resultado, fue un partido muy disputado y marcado por mi saque y varios peloteos largos y buenos que cayeron de mi lado.

-Se le vio muy fuerte en eso, en el saque; pero también en el resto.

-Al final, lo más importante en un partido es sacar y restar. Si no sacas bien el rival siempre va a tener opciones de hacerte break y vas arrastrando ese juego. Si sacas bien, tienes una ventaja más.

-¿Qué otras facetas de su juego considera clave?

-Siempre me he considerado un jugador que pega mucho y con mejor derecha, aunque a lo largo de los años puedes ir variando. Ahora tengo menos confianza en la derecha que antes y más en el saque.

-¿Y en partidos anteriores?

-No es el caso de ayer (por el domingo), pero hay veces que sabes que, supuestamente, eres mejor que tu rival y que si sigues en lo que marca la línea del partido vas a ganarlo. Eso muchas veces ayuda a seguir, seguir y no desanimarte. Posiblemente esa fue la clave en otros partidos. Ayer también el público me animaba. Estaba en mi club y eso ayuda.

-¿Se esperaba estar en fase final o ha sido una sorpresa?

-Sabía que tenía un partido duro, pero que si jugaba bien tendría opciones. Jose juega muy bien e igual la pista le ha perjudicado un poco.

¿Qué significa estar en este cuadro final en su ciudad?

-Es un sueño poder competir o estar en el mismo cuadro que los mejores del mundo. Carballés, García López, Almagro... Es el sueño de cualquier niño que, como yo, se ha criado viéndolos en televisión.

-Otro punto a su favor es su consistencia y fortaleza mental.

-La verdad es que no siempre es así. Pero yo creo que el jugar aquí en este torneo, que para mí es muy especial, me ha hecho sacar fuerzas de flaqueza y seguir, seguir y seguir. No te puedes desanimar.

-¿Hasta dónde se ve capaz de llegar en el Campeonato de España?

-No sé (ríe). A mí no me gusta ya mojarme. Pasar de ronda estaría muy bien, aunque yo ya he cumplido mi objetivo.

-Es de imaginar que ese objetivo era estar en el cuadro final...

-Sí, sí. Gracias a Dios he podido jugar la previa y tener la opción de jugar la fase final. Lo hemos cumplido y ahora a disfrutar.

-¿Qué es capaz de hacer si pasa a octavos de final?

-(Ríe). No sé, estaría encantado. Montaría una fiesta. Sí que plantearía el partido con la menor presión posible. A disfrutar y a aprender. En todos los partidos se aprende algo y más en octavos de final. A dejarme todo.

-¿Qué momento de su trayectoria actual destacaría y dónde se ve en el mundo del tenis en su madurez deportiva?

-Un momento destacado fue este verano, cuando jugué por la Universidad Camilo José Cela el Campeonato de Europa Universitario y lo ganamos. Estaba a un gran nivel. Ahora estoy empezando a jugar ITF Futures, que son los que sirven para entrar en el ranking de la ATP y, si pudiera seguir un par de años más así, sería perfecto.

-¿Quién es su referente dentro del circuito de Grand Slam o el jugador que, por su perfil, siempre se identifica con él?

-Federer por su talento y Nadal por su sacrificio. Pero hay españoles muy buenos, como Carballés, que además es granadino y siempre me he fijado en él. Me gusta su garra y su lucha a la hora de jugar. Siempre intento sacar fuerzas de flaqueza como hacen él o Ferrer.