El Peligros se queda sin Copa al salir mal parado del intercambio de golpes

El SIMA Peligros FS salió muy mal parado ayer y dijo adiós a sus opciones de jugar la próxima edición de la Copa del Rey. Los de Ramón Balboa cayeron por 8-6 ante el Xerez en un encuentro lleno de llegadas de uno y otro equipo que se acabaron llevando los gaditanos gracias a su mayor acierto de cara a puerta contraria y al mejor manejo de las situaciones de partido.

Las cosas no pudieron empezar mejor para los peligreños, que se adelantaron gracias a Edu Gómez. Sin embargo, los locales no sólo empataron segundos después, sino que dieron la vuelta al marcador antes del descanso (3-2). A la vuelta, el partido continuó con la misma tónica. En el minuto 29, el jugador del Xerez Fali fue expulsado, y llegaron los mejores momentos para los granadinos, pero Adri puso por delante a los suyos con un gran gol y todo se vino abajo. Poco después, Cristian hizo el 7-5 y, con una desventaja de dos dianas, el SIMA Peligros lo vio todo perdido. Aunque lo intentó de ahí al final y logró apretar el resultado por medio de Edu Ramos en el 39' (7-6), los locales no se arrugaron y contestaron con otro tato que fue definitivo.