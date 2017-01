Al Peligros se le escapa un sueño

El SIMA Peligros volvió a ceder ayer en casa los tres puntos en un gran partido de los de Ramón Balboa, ya que estuvieron en dos ocasiones por delante en el marcador, pero les fue insuficiente ante un superior ITEA Córdoba, que sigue en la lucha por el ascenso de categoría, algo que los granadinos deben olvidar ya esta temporada (4-6).

El choque comenzó muy igualado, pero los locales disfrutaron de ocasiones que no dejaron escapar para ponerse con un cómodo 2-0 en el marcador. Los tantos llegaron en el 5' y en el 8', obra de Froy de duro lanzamiento desde la frontal del área y de Motos, este de falta directa.

Sin embargo, el resultado fue todo un espejismo, ya que sobre el parqué se vio a un rival superior que también contó con innumerables ocasiones para anotar tantos, pero el buen hacer de José Ángel, meta local, lo impidió. El empate llegaría antes del descanso, tras anotar Dani Aranda (9') y Corredera (12') los tantos. Nono hizo el 3-2 antes del final de los primeros 20 minutos (15').

En la segunda parte, ambos equipos siguieron con el alto ritmo de juego, siempre muy limpio, y no se salieron del guion de buscar la victoria, clave para ambos si querían seguir con sus opciones de ascenso de categoría. Pese a estar por delante, el SIMA Peligros no pudo hacer nada para evitar el empate y la posterior remontada del ITEA. En el 27' Leal hizo el 3-3 y en el 37', Corredera puso a los cordobeses por primera vez por delante en el partido, algo que no cambió hasta el final, pese a que Ramos igualó en el 38'. Flores y Dani Aranda sentenciaron el partido cuando más volcados estaban los peligreños y decidieron el encuentro para los visitantes. Al Peligros ya sólo le vale pensar en asegurar la tercera plaza para disputar la Copa del Rey la próxima temporada.