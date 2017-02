El Peligros, cada vez más cerca de asegurar la Copa

El SIMA Peligros FS dio ayer otro paso más para asegurar la tercera plaza de la categoría y disputar la próxima Copa del Rey tras vencer con solvencia por 7-2 al Nazareno Real Betis B. Los granadinos cimentaron su victoria en un gran primera mitad donde se fueron venciendo 6-1. Dani Ramos, con cuatro tantos, fue el protagonista del partido.

El Peligros FS salió presionando muy arriba, lo que hizo que ya en el primer minuto los de Ramón Balboa venciesen por 2-0. A los 40 segundos, Rafi Sevilla marcó tras un buen pase de Froy. En la siguiente jugada, Dani Ramos robó y, de fuerte disparo, puso el balón en la escuadra. Los peligreños no dejaban de pisar el acelerador y las ocasiones se sucedían. El primer susto para los locales llegó en el minuto 4. Tras una perdida de Froy, Luis disparó pero el cuero se fue rozando el poste. Esta ocasión fue un espejismo y los granadinos siguieron mandando a placer. A los 5 minutos, Dani Ramos hizo el tercero tras rematar un pase de Bailón. El cuarto tanto llegó en el minuto 7, cuando Juanmi, en el segundo palo, remató un pase de Edu Gómez. Tras unos minutos de respiro, el cuadro local volvió a acelerar en los últimos cinco minutos y consiguió dos goles más por mediación de Dani Ramos y de Edu Gómez. Dani consiguió el único tanto bético a falta de tres minutos.

En la segunda mitad, el Betis B mejoró y el partido fue más disputado. Las ocasiones se sucedieron en ambas porterías, aunque el SIMA Peligros FS tuvo más espacios en zona ofensiva y gozó de ocasiones más claras. Sin embargo, no tuvo la efectividad de la primera mitad. Los béticos no se resignaron y, a falta de once minutos para el final, Borja batió a Ñoño para poner el 6-2.

El Betis dominó en la segunda mitad y buscó meterse en el partido pero, afortunadamente para el Peligros FS, el cancerbero Ñoño fue un muro para los sevillanos. A falta de cuatro minutos, el Nazareno se la jugo y empezó con el juego de cinco.

No obstante, los jugadores de Ramón Balboa se mostraron muy seguros en defensa y no concedieron ocasiones a los sevillanos. Además, en el último minuto, Dani Ramos culminó su brillante actuación consiguiendo su cuarto tanto que dejó el 7-2 final en el marcador y la Copa más cerca de Peligros.