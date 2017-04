El Peligros vuelve al buen camino

El SIMA Peligros se reencontró ayer con la victoria tras dos derrotas consecutivas en Liga que le han hecho caer de la tercera plaza de la tabla, puesto que da billete directo a la Copa del Rey de cara a la próxima temporada. Los de Ramón Balboa superaron al El Palo Pedregalejo, un rival más débil que les puso en aprietos, sobre todo en la primera mitad, por 7-2 y con los tres puntos seguirán luchando con el África Ceutí por ese tercer puesto que ansían desde hace tiempo.

El partido se encarriló pronto gracias al gol de Rafi Sevilla al minuto de juego, pero los malagueños empataron en dos ocasiones, después de que Dito hiciera el segundo local a los 17 minutos. Además, el rival del SIMA Peligros tuvo ocasiones para haber puesto más tensión al choque, al perdonar muchas oportunidades en la portería granadina.

Antes del descanso, los de Balboa habían encarrilado el choque, pese a no ser dominadores del encuentro, con otros dos tantos de Motos -hasta el 4-2-, mientras que el propio futbolistas granadino hizo el quinto tras la reanudación, previo a los goles del veterano Nono y el joven Edu Gómez, quien cerró el resultado en el último minuto al aprovecharse de un rechace en un doble penalti. Los peligreños no bajan los brazos y continuarán peleando por el billete copero.