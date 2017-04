El Peligros vuelve a sumar fuera de casa

Victoria balsámica de Sima Peligros, que volvió a ser reconocible fuera de casa. El conjunto nazarí supo reponer su imagen e intensidad fuera de casa para imponerse con autoridad ante un rival que dio la cara hasta el final. Los de Ramón Balboa continúan en la lucha por la Copa del Rey, a un punto de la tercera plaza.

El partido comenzó de cara cuando Motos soltó un latigazo a la escuadra para adelantar a los visitantes. No obstante, la dinámica del choque fue de un incesante intercambio de golpes y Edu Ferrer tuvo que emplearse a fondo para mantener la meta a cero. Cerca del ecuador del primer tiempo Edu Gómez apareció en el primer palo para anotar el segundo de los granadinos. Cuando se acercaba la recta final del primer acto surgió Motos para fusilar la meta almeriense.

Tras la reanudación, el Gádor salió en tromba y acortó distancias por mediación de Cristian desde el punto de penalti. Los almerienses intentaron presionar pero Dani Ramos metió la puntera en la frontal para volver a poner las cosas en su sitio. El cuarto gol dio oxígeno al Peligros a pesar de que poco después Gabi volvió a recortar diferencias.

A partir de entonces, los de Balboa, desplegaron su máxima intensidad para no dejar escapar tres puntos vitales. Rebasado el ecuador de la segunda parte, una gran combinación entre Froy, Motos y Sevilla cristalizó en el quinto tanto nazarí. El sexto llegó en un vertiginoso contragolpe protagonizado por Juanmi y Motos que remachó el primero en boca de gol.

Con Gádor a merced, un doble penalti de Motos significó su hat trick particular y el séptimo granadino con un golpeo impecable al ángulo superior derecho que lamió las telarañas de la escuadra. Así, se selló el electrónico final y la victoria peligreña.