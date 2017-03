Pendientes de una cita con el triunfo

Y precisamente en el peor momento, el Cartagena visita hoy Los Cármenes (12:00 horas). No es ningún secreto que el Granada B no atraviesa su mejor racha de la temporada. No juega mal sus partidos, ni los pierde; pero tampoco gana. El filial no acaba de arrancar en esta segunda vuelta. Va como a rachazos y tiene una cita pendiente con el triunfo, que se le resiste desde hace ya tres jornadas. No es demasiado tiempo, pero sí oportunidades ha tenido. Contó con una hace justo siete días en San Fernando. Los de Lluís Planagumà consiguieron ponerse 0-2 gracias a dos tantos de Tomás, pero dilapidaron su ventaja en los dos minutos previos al descanso. Antes, sendos empates a uno ante, eso sí, rivales nada fáciles: UD Melilla y Murcia, respectivamente.

Especialmente bloqueado se encuentra fuera de casa, donde la última vez que sumó tres puntos fue en Córdoba ante el filial blanquiverde. De eso hace ya dos meses y medio. Era el último partido de la primera vuelta y el conjunto de Planagumà dio un verdadero recital en tierras califas. No hay urgencia histórica, ni necesidad acuciante, aunque la realidad es que el 'B' necesita recuperar las sensaciones. Con el play off como prácticamente un imposible, el descenso aún queda a una distancia prudencial pero no tranquilizadora. Seis puntos separan a los rojiblancos (35) del corte con el décimo sexto, El Ejido, que jugaría eliminatoria por la permanencia. Uno menos tiene, 28, tiene el Real Jaén; metido de lleno en puestos de descenso.

No parecen los hombres de Monteagudo el equipo más apropiado para escapar de esa medio agonía, aunque lo cierto es que los rojiblancos parten con la obligación de ganar en la mañana de hoy. De no hacerlo tendrán un problema, pues la próxima semana viajan hasta el campo del tercero en discordia: el Marbella. Enfrente, un gigante que aspira a todo. El Cartagena llega a Los Cármenes como segundo clasificado del Grupo IV con 52 puntos. Sólo dos más tienen sus vecinos del Lorca. Los albinegros conquistaron el Artés Carrasco hace dos fechas con un 1-2 que les permitía empatar en lo más alto de la clasificación con el conocido como 'brócoli mecánico'. El rédito obtenido lo dilapidaron siete días más tardes con unas tablas ante el Melilla en el Cartagonova.

Así que, con el permiso del Marbella, o lorquinos o cartageneros quedarán campeones del grupo, ventaja indiscutible de cara al play off. Compromiso por tanto harto complicado para un Granada B que no podrá contar seguro con Aly Mallé ni Hongla, ambos ya prácticamente perdidos por sus participaciones en las rutinas del primer equipo. Vuelve, eso sí, Pervis Estupiñán; quien también ha estado trabajando a las órdenes de Alcaraz durante las últimas semanas y, además, se perdió el duelo en San Fernando por acumulación de amonestaciones. Además regresa a una convocatoria el brasileño Jean Carlos. El extremo del filial se había quedado fuera de las dos últimas listas por decisión técnica, según el club rojiblanco, pero vuelve para el choque ante el 'Efesé'.

El Cartagena se desplaza hasta la ciudad de la Alhambra con la baja del sancionado Gonzalo Verdú por acumulación de amonestaciones y la de Miguel Guirao por lesión. Monteagudo -que recupera a Moisés tras superar sus molestias en la espalda- volverá a sentarse en el banquillo tras cumplir tres partidos de sanción.