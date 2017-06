Pepe dice adiós entre gracias y reproches

Pepe se despidió oficialmente del Real Madrid, su equipo durante diez años, con una cariñosa carta dirigida a sus hinchas que suavizó las críticas lanzadas anteriormente hacia el club y su entrenador, Zinedine Zidane.

Pepe, que suena para el PSG, destacó en las redes sociales su dedicación al club blanco. "Todos los días que vestí esta camiseta lo hice con la ilusión de siempre. Hoy sólo puedo daros las gracias a quienes me habéis apoyado, que habéis escrito conmigo esta bonita historia. Gracias a cada uno de vosotros", dijo.

Estas palabras del defensa luso contrastaron con las críticas vertidas en la noche del lunes en los micrófonos de la Cope, donde reprochó al club su poco interés por renovar su contrato y a Zidane su trato con él.

"Las formas del Real Madrid no han sido las correctas. No me ofreció renovar dos temporadas, sólo un año. Está claro que no voy a seguir. Ha terminado una etapa y, a partir de ahora, empezará otra", manifestó el jugador de 34 años.

Investigado por el fisco, Pepe reprochó al club por no verse "defendido con el tema de Hacienda". "Sabe que lo tengo todo al día, ¿y tú has visto al club defenderme? Eso me ha molestado", argumentó el futbolista.

El portugués tampoco tuvo palabras amables para Zidane. "Lo que ha hecho es espectacular, pero hay cosas que no entiendo. No me he despedido de Zidane porque él y el club sabían que me iba antes que yo", explicó antes de destacar la sinceridad de Rafa Benítez.