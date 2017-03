Periodismo de ida y vuelta

Las carreras profesionales de Paco Grande y Adrián Rodríguez Huber discurren en 'paralelo'. Son dos 'gigantes' del periodismo y sortean los 'baches' a base de 'eslalons'. El primero, en Televisión Española, y el segundo, en la agencia Efe. Ambos pueden presumir de ser los únicos informadores que han cubierto los dos grandes eventos que se han celebrado en Sierra Nevada trabajando para un medio de comunicación. Veintiún años han pasado desde los Mundiales de esquí alpino de 1996 hasta los de snowboard y esquí acrobático que se están celebrando en esta ocasión.

Aunque tanto el madrileño como el asturiano tienen temas y chascarrillos para empezar y no parar, inevitablemente la comparativa entre ambos eventos copa una buena parte de la conversación que mantienen con Granada Hoy. Una plática sin desperdicio que está cargada de anécdotas, datos y una irrefrenable pasión por una serie de disciplinas, las de los deportes de invierno, que han convertido en su oficio: el de periodistas.

Y hablar de Sierra Nevada 96 es hacerlo de nostalgia. La del malogrado Manolo Santaella, quien fue jefe de prensa en aquellos Mundiales y que ambos traen al presente nada más ponerse frente al micrófono. "Lo echo de menos. Él habría disfrutado mucho con estas nuevas modalidades", se adelanta Grande. "Manolo era la imagen grande y simplificadora de problemas que tenía esta estación", resume Huber, quien recuerda cómo él mismo se costeó la prueba de la Copa del Mundo masculina celebrada en la estación granadina en 1993. "A la persona que estaba le dije: 'Yo voy a bajar igual, si quieres te lo escribo, a mí no se me caen los anillos', rescata del olvido. Y es que, tal y como él mismo apunta, la carrera profesional tanto de uno como del otro "pasa muchas veces por Sierra Nevada", cuyos Mundiales del 96 fueron "el germen de la recuperación del esquí alpino femenino". "De aquí salieron Ainhoa (Ibarra), Ana Galindo y, sobre todo, María José (Rienda) y Carolina (Ruiz), que fueron las que brillaron", añade.

A Paco Grande esa melancolía no termina de desprendérsele del cuerpo. Ataviado con un jersey de Sierra Nevada 95, este todoterreno no deja pasar la ocasión de remarcar que "yo empecé a trabajar aquí, en Radio Granada, con el gabinete de estudios. Conocí a Ramón Ramos -quien fue el primer director de Granada Hoy- y "uno de los inspiradores de Conexión Vintage". "Yo iba a Cerler en autobús cuando hablé con él y me dijo: ¿Cómo llevas ese gran programa que vas a hacer? Le dije que no estaba convencido y me contestó: Que sí, hombre, que sí. Te digo yo que eso va a ser un éxito. Grande, no seas cateto y hazlo de una vez", reproduce entre risas y con la voz engolada de Ramón Ramos. Aquel 95 que Paco vivió con "angustia" por la falta de nieve dio paso a un 96 de "alivio" tras la confirmación oficial de que los Mundiales se acabarían celebrando en la estación granadina.

Aquellos Campeonatos del Mundo, casi contiguos a Barcelona 92, dieron el pistoletazo de salida de Sierra Nevada como estación de eventos de primera fila. Su repercusión fue tremenda y la sensación era de que Granada estaba acogiendo unos Juegos Olímpicos de Invierno. Era solo una sensación, nada más. Pero qué sensación. Paco Grande lo explica en el hecho de que "vivíamos en la burbuja de los noventa cuando creíamos que este era un país muy rico con dinero para muchísimas cosas". "La señal de producción la hizo Televisión Española y eso implica desplazar unidades móviles, tirar cables y muchos profesionales; lo que cuesta mucho dinero", desglosa. "Vinimos mucha gente, de ciento ochenta personas, que es lo mínimo, para arriba; y había piezas en el Telediario Uno, en el Dos y en Noticias Tres, además de en La 2 Noticias con Lorenzo Milá. Si me pedís mi opinión me la reservo, pero la comparativa es enorme", apostilla.

"Cuando éramos pequeños España iba a unos Juegos y sacaba dos medallas. Luego empezó a sacar cuatro o cinco. Herminio Menéndez fue un héroe porque había sacado dos en unos mismos Juegos, pero a partir de 1996 se generó un equipo español muy potente que, por desgracia, eran más conocidas en Austria que en su propio país. Y todo eso nace aquí", subraya Huber antes de explicar la emoción que sintió cuando "cubrí dos días seguidos las victorias de María José en Ofterschwang. Eso era increíble: Estoy viendo a una española ganar en Copa del Mundo. Y luego en Turín, donde una española era favorita con mayúsculas; insisto, con mayúsculas, a ganar el oro en el gigante".

Muchas cosas que se han transformado, incluida la forma de trabajar. "Hay una frase que hace años tengo en mente y es que la información ha muerto, viva la comunicación", sintetiza Huber como antesala a la idea de que "el periodismo se ha dado un tiro en cada pie y está a punto de dárselo en la cabeza con el tema de redes sociales y demás". Algo que ratifica Paco Grande, para quien "el asunto de internet nos ha comido y atropellado demasiado". "Es una herramienta, no la fuente: el cortar y pegar lo odio", compendia mientras en lontananza Huber completa la frase diciendo que "eso no es periodismo". " Yo he escrito toda la carrera de María José Rienda y la llamaba a ella. Y si no a ella al marido, y no me ocultaban que tenía una lesión", termina de explicar. Grande, por su parte, remata el tema ilustrando que "lo que quiero es verme cara a cara con Josito y preguntarle: '¿Cómo estás, te duele la tripa?'. Y me mojo: eso es lo que las empresas tienen que permitir aunque la cuenta de resultados económicos a corto plazo sea peor, porque a la larga siempre será mejor".

Juegos Olímpicos, Mundiales y, en general, eventos de tal magnitud tienen la obligación de dejar un poso. En Sierra Nevada queda el de 1996 y quedará el de 2017; y en el deporte invernal español estos Campeonatos han de servir para consolidar la apuesta por el mismo. "Estamos a un año de los Juegos Olímpicos y en este preciso año hay que tener flexibilidad, ser rápido y pensar: se merecen esta oportunidad. Si sale mal a lo mejor hay que bajar, pero vamos a llegar a un acuerdo. Apostemos fuerte", anticipa Huber, quien pone como ejemplo que la repercusión de las medallas olímpicas: "En la época dorada del esquí alpino femenino español tú tenías que explicarle a la gente quién era María José Rienda. Y luego decías Blanca Fernández Ochoa, y te decían: 'Sí, esa sí me suena'". Paco Grande apunta que "del éxito de estos Mundiales en cuanto a organización, que lo ha habido; y deportivo, que también lo ha habido con las tres medallas, significa que ahora May Peus tiene la obligación, y lo va a hacer, de ir al Consejo Superior de Deportes y, pedir en lo posible que no le quiten las subvenciones". "No es que no les quiten las subvenciones, es que las tienen que aumentar", redondea el redactor para la agencia Efe.

Otro de los aspectos que no se pasó por alto en la charla fue el de la posibilidad de que Sierra Nevada pudiera acoger en el futuro unos Juegos Olímpicos de invierno. Algo que en Granada se ha convertido en pregunta y comidilla obligada cada vez que el deporte de élite escala las cumbres de la Cordillera Penibética. "Si los Juegos fuesen sólo de alpino te digo que sí rotundo. Pero es que unos Juegos Olímpicos cada vez son mayores y cada vez tienen más disciplinas", expone el redactor asturiano. Y el comentarista de Televisión Española amplía: "Pocas ciudades hay en España con el concepto deportivo y de preparación que tiene Granada. Pero no creo que sea el momento ahora. No creo que ni la Junta de Andalucía ni el Gobierno, independientemente del partido, se planteen el gasto que conlleva los Juegos Olímpicos".