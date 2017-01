Pin: "Hemos ganado por concentración"

Con una camiseta conmemorativa de la final, y flanqueado por su cuerpo técnico, compareció ante los medios Pablo Pin tras llevar al equipo de sus amores al triunfo en la Copa Plata. "Quería que vinieran ellos" -avanzó el míster en relación a la presencia de sus ayudantes-. "Yo era profesor y ahora sólo me dedico a entrenar. Cuando hay un momento importante y tengo un bajón, esta gente siempre está detrás. Trabajan sin descanso y sin ellos habría sido muy complicado pasar de Nacional a LEB Plata", aseveró el técnico granadino. Pin opinó que "en el primer cuarto nos ha faltado concentración y un paso más de actividad para concretar, por ejemplo, rebotes que se quedaban en medio". El entrenador rojinegro reconoció que, pese a conocer las situaciones, "nos han castigado". Si algo destacó Pin fue la concentración: "Después del primer cuarto tuvimos un plus de concentración para ganar los siguientes. Hemos jugado con un gran equipo muy bien dirigido y nuestro comportamiento mental ha sido excelente. Ahí hemos ganado el partido, durante la semana, porque si miras las estadísticas tampoco hemos hecho un partido brillante".

Y es que, en opinión del prepardor, su equipo estuvo "unido" y dio "un paso o dos más". Pin reconoció que "esta noche voy a celebrarlo pero lo que me importa ya es el entreno del lunes por la tarde", palabras que aprovecharon Iván Martínez y Pablo García -presentes en la comparecencia- para poner en duda entre risas el día y la hora fijados. Evitando triunfalismos, Pin sí que admitió que tener el factor cancha "es un colchón importante" en las eliminatorias de ascenso, al tiempo que puso en valor el trabajo de todo el equipo. Sobre Jesús Fernández comentó que "para qué el pueda hacer el partidazo que ha hecho también necesitamos tener a Uta como está". Pin no quiso olvidarse de una afición que registra entradas "que yo no veo en muchos partidos de ACB".

En esa misma línea se expresó Miguel Ángel Zapata, técnico visitante, quien agradeció el apoyo de la hinchada alicantina, y aprovechó para felicitar al Granada y a los árbitros "por lo bien que han llevado el partido". Respecto al envite, Zapata lo calificó como "muy igualado". "El equipo ha salido con fuerza y con muchas ganas de sacar a Granada del partido. Pero en la segunda mitad ellos han subido las líneas defensivas y no nos han dejado estar cómodos, lo que ha hecho que no supiéramos llevar el balón adonde queríamos: ha sido un querer y no poder", valoró antes de apostillar que Jesús Fernández "se crece y sabe que es importante en este tipo de partidos".