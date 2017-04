Pin: "No ganar hoy era darles aire y hacerles creer que nos pueden echar"

Pablo Pin calificó de "muy importante" el segundo partido de cuartos ante Navarra que el Covirán terminó llevándose. El entrenador granadino afirmó en rueda de prensa que su rival tiene jugadores "muy, muy buenos". "No haber ganado hoy habría significado darles aire y hacerles pensar que nos pueden eliminar. Hay que sacar el encuentro del viernes y volver para trabajar", destacó. El míster del Covirán aseguró que su intención ayer era salir "respetando un poco la idea del viernes de entrar desde el principio muy intensos, muy duros y presionando a todo campo". "Con la entrada de Narros queríamos darle más importancia a ese factor. Hemos construido en base a defender. Estoy muy contento con el trabajo de la gente que ha salido desde el banquillo y ha sabido aportar desde la primera jugada en un partido que ha sido más alto y continuo", añadió el míster. Respecto a la mejora en el apartado de pérdidas de su equipo, ayer sólo cometió 6, Pin confirmó estar "muy contento porque es una de las cosas que más nos preocupan". "Hemos dado asistencias y buenas líneas de pase sin situaciones malas de tiro; buscando a los tiradores y con opción de llegar cinco contra cinco", abundó el preparador nazarí; quien también tuvo tiempo para referirse a las rotaciones. "La idea es que jueguen todos. Quien me permite hacer este tipo de cambios y rotaciones es el resto de jugadores. Evidentemente si salen y lo hacen bien tendrán más oportunidades que si no", expuso el técnico del Covirán. Y abundó: "Cuando rotamos somos muchísimo mejor equipo. Jesús, por ejemplo, juega mejor a su edad si acumula menos minutos, y quien nos lo permite es Cristian -Uta-. Es la forma de construir los partidos. El ritmo es más alto si jugamos diez o doce que si jugamos ocho. Ese nivel de concentración, los minutos de Pablo o Germán han sido muy buenos, evidentemente es bueno. ". Pin evitó "pensar a largo plazo", y confirmó que Bowie sufrió "un corte" en una de las acciones finales del partido.