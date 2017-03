Piqué eclipsa a España

La selección española recuperó el martes sus mejores sensaciones en Saint-Denis, el estadio donde enterró hace meses su ciclo más glorioso. Sin embargo, Gerard Piqué le robó los focos al grupo que entrena Julen Lopetegui con su enésimo ataque al Real Madrid.

De nada sirvió el tono conciliador que mostró el Barcelona en las últimas fechas hacia los árbitros y hacia su archienemigo. El azulgrana arremetió con dureza en París contra el conjunto blanco. Y es que cuando Piqué escucha las palabras "Real Madrid" y hay un micrófono delante, rara vez se muerde la lengua.

"Yo jamás trabajaría para el Madrid", respondió cuando le preguntaron por unas declaraciones del ex futbolista Raúl, símbolo del madridismo y que dejó la puerta abierta a un futuro en el Barcelona. Pero Piqué no calló ahí y continuó con su larga y sorprendente respuesta.

"Del Madrid no me gustan los valores que transmite. A los jugadores los aprecio muchísimo y considero que algunos son mis amigos. Con ellos a nivel personal no tengo ningún problema. A mí del tema del Madrid lo que no me gusta es ver en el palco las personalidades que hay y cómo mueven los hilos ahí en este país. Es lo único que no me gusta del Real Madrid", señaló tras el partido.

Piqué se erigió en los últimos tiempos en portavoz de los hinchas más fanáticos del Barcelona. El central considera, según se desprende de sus declaraciones, que los árbitros de la Liga ayudan al conjunto blanco y que su presidente, Florentino Pérez, ejerce una influencia sin parangón en el fútbol y la política de España.

En ese sentido, Piqué se refería a Marta Silva Lapuerta, que fue directiva del Madrid en la primera etapa de Florentino Pérez y después jefa de la Abogacía General del Estado hasta finales de 2016.

Dicho órgano representó los intereses de Hacienda en los juicios contra Leo Messi y Neymar. Por ello, Piqué la acusó de tratar de forma diferente a Cristiano Ronaldo, sospechoso también de haber evadido impuestos.

"La persona que imputó a Messi y Neymar, y que casualmente tiene un trato diferencial con Cristiano, estaba al lado de Florentino", apuntó el catalán.

Hacia los árbitros se dirigió esta vez con más humor. "Al final todo se resume en ir vestido de blanco", dijo con una sonrisa, ya que la selección vistió de blanco y resultó beneficiada por las decisiones de los árbitros.

"¿Cuándo me han favorecido los árbitros? En la Liga hace mucho", opinó el jugador, que se acordó de nuevo del Madrid cuando le cuestionaron sobre la remontada ante el París Saint-Germain: "¿Me estáis discutiendo una remontada 6-1 con el mérito que tiene y no se habla del gol en fuera de juego de Ramos en la final de la Liga de Campeones del año pasado?".

Estas declaraciones eclipsaron la buena imagen que dejó la selección española en París. "Una victoria de enorme prestigio ante un gran rival", resumió Lopetegui. Pero para entonces los micrófonos en la zona mixta ya estaban ardiendo con Piqué.

"Me parece muy peligroso confundir el fútbol con un show. A Piqué lo ha devorado su personaje", criticó el ex futbolista Jorge Valdano en un programa de Onda Cero.

Todo apunta a que el Real Madrid-Barcelona que se disputará el 23 de abril, y que se antoja clave para saber quién ganará la Liga, se jugará aún con los coletazos de las declaraciones de Piqué. Y a ese duelo hay que añadir un eventual choque entre blancos y azulgranas en semifinales de la Champions. O incluso en la final.