En el Poniente manda el Huétor

Los derbis suelen ser encuentros entretenidos donde la rivalidad a veces prima sobre el buen juego. Eso fue lo que se vivió ayer en el Medina Lauxa, donde Loja y Huétor Tájar se midieron con victoria para los visitantes. Dos goles de Jorge Vela en la segunda parte le dieron al conjunto de Germán Crespo la victoria en el derbi del Poniente granadino, que estuvo muy igualado en la primera mitad pero en la segunda los de Germán Crespo llevaron la iniciativa y acabaron llevándose los tres puntos. Mario adelantó a los visitantes a los 26 minutos pero Adri López estableció la igualada. Pero fue Vela en la última media hora el que, con dos tantos, puso la puntilla para los panciverdes.

Interesante fue el choque que se vivió en Linarejos, donde el CF Motril asaltó el vetusto estadio jienense dejando contra las cuerdas al técnico del Linares, el granadino Joseba Aguado. A los quince minutos los motrileños se adelantaron en el marcador gracias al gol de Moi Gómez, demostrando una jornada más la pegada del cuadro costero. El choque se le puso cuesta arriba a los de José Manuel García en el minuto 71 por expulsión de Juan Carlos, pero en la siguiente acción del choque, Darío batió a David Robador dejando casi sentenciado el choque. Los jienenses apretaron de lo lindo en la recta final y Sergio Ortiz recortó distancias con un disparo muy ajustado al palo a falta de cinco minutos, pero pese a intentarlo por todos los medios, el orden defensivo motrileño fue suficiente para traerse los tres puntos a la Costa.

Otro conjunto de la provincia que logró los tres puntos fue el Maracena, algo que no conseguía desde la séptima jornada. Los de Andrés Barrio vencieron con claridad al San Pedro en un duelo que arrancó de la mejor manera posible para los del Área Metropolitana. Jordi, a los dos minutos, abrió el marcador. Isra con un disparo cruzado hizo el 2-0 pero la alegría se truncó cuando el maracenero Jordi, en el 36', estableció el 2-1 sin querer con un gol en propia puerta. En la reanudación los azulillos saltaron al terreno de juego con las ideas mucho más claras y Vilaseca lo refrendó con el 3-1 definitivo (68').

El otro equipo de la provincia que sumó fue el Guadix, que empató a cero en Vélez aunque el punto no le sirve para salir del descenso. Pese a dominar el conjunto malagueño, el buen orden defensivo de los accitanos les permitió no sufrir en exceso las embestidas de los pupilos de Lucas Cazorla. Incluso gozaron los de Luis del Moral de dos claras ocasiones en el segundo tiempo por medio de Edgar y Pablo pero el balón no quiso entrar.

Pero no todo fueron buenas noticias. Las derrotas también llegaron y les tocó al Atarfe y al Huétor Vega. Los primeros cayeron en casa ante el Torredonjimeno con un gol del jienense Álvaro a los nueve minutos de partido en un mal despeje de Fernando que se estrelló en Álvaro que pasaba por allí. En uno de los mejores partidos de la temporada de los verdiblancos, el choque estuvo marcado por la expulsión del atarfeño Juanfran (38'. Pese a intentarlo por todos los medios e incluso lanzar un balón al palo por medio de Alfonso, el orden del conjunto tosiriano fue suficiente para llevarse los puntos.

Cerró la jornada, también con derrota, el Huétor Vega, que cayó en Torremolinos por 2-0. Los malagueños respiran en la tabla y se acercan a los granadinos gracias a los tantos de Ibón Arrieta (36') y Cristian, éste en la recta final del choque.