Previsible e indeseable

La situación con la que hoy tendrá que lidiar el Covirán Granada era previsible, pero tampoco era la deseable. Por mucho que en los planes de cualquier equipo que juega un play off estuviera tener que resolver una eliminatoria que se pone en contra, la situación es indeseable. Por la presión que hay en juego, por los presupuestos a cuadrar, por los jugadores que estarán y no estarán, y el dolor que puede provocar una caída a la altura de la apuesta realizada. O se gana en Larrea, donde nunca ha podido hacerlo el club de Óscar Fernández-Arenas, o vuelta a casa pero para no volver a salir en unos meses.

Será un partido para enmendar errores en el Covirán, que ha cometido unos cuántos graves en los dos partidos siguientes al 1-0 logrado en el Palacio, y que aunque muy trabajado, fue amplio en el marcador y su desarrollo. Es la versión a recuperar por Pablo Pin y los suyos, que tendrán que quitarse los fantasmas de sus dos pecados en los encuentros 2 y 3. En el primero, el atocinarse en un primer cuarto de regalo para Zornotza, tan malo que a la postre fue irrecuperable pese al arreglo del último cuarto, e incluso en el que se pudo ganar. En el segundo, el no aprovechar el factor moral de forzar una prórroga milagrosa con aquel triple sobre la bocina. Un buzzer-tier, podría decirse. Con cuatro arriba mediado el tiempo extra, no matar al rival costó una derrota que obliga a conseguir hoy una hombrada.

La presión es mayor para el Covirán, claramente. El Zornotza le ha dado la vuelta a eliminatoria y con todo el público a su favor y encima, literalmente, de la cancha, tendrá a ese sexto jugador para resolver y dar la sorpresa. Porque los vascos no están obligados a subir, algo que los rojinegros sí por toda la inversión y la ilusión puesta en devolver el baloncesto de élite a la ciudad. No es lo mismo tener detrás a una capital de provincia que a una localidad de 18.859 que entrarían al completo en el estadio de Los Cármenes.

Habrá presión, pero también rabia por no dejar que el último recuerdo de esta temporada en el Palacio sea la derrota, con falta de respeto arbitral mediante, de hace una semana. Habrá rabia por no dejar que este sea el último encuentro de una plantilla que podría dar el do de pecho en LEB Oro, que ha realizado un trabajo enorme durante toda la temporada, que ha vuelto a ilusionar a la ciudad, y que no puede quedarse con la sensación de haberse quedado a la mitad del camino.

La clave será no dejar que el partido se decante en la suerte de una canasta que no entra o de otra que se cuela con el reloj a cero. Hará falta que la defensa pueda frenar como lo hizo en el primer partido a la defensa vasca (y que los de gris lo permitan), bancar un presumible inicio fuerte de los locales, a los que les encanta jugar con el marcador a favor; encontrar bajo el aro alternativas, sobre todo en el contrario para superar esa marca tristísima de 5 rebotes ofensivos del viernes; e intentar cansar al quinteto inicial de Zornotza, que está llevando todo el peso de la serie. Y a todo eso, no cometer errores, no perder balones absurdos y tomar buenas decisiones. Sólo así el Covirán llegará con vida al martes.