Primera parada de la 'era Rafilla'

Con la baja de Aarón Escandell, una racha de un mes sin saber lo que es ganar y en el siempre complicado Nuevo Vivero comienza la 'era Rafilla' al frente del Granada B. No está nada mal para acabar de aterrizar en la Segunda B. Pero el nuevo técnico del filial, hombre de manual en mano, seguro que maneja ya un buen puñado de posibles soluciones para sobreponerse a esos hándicaps y traer algo positivo de su visita de hoy (12:00 horas) al campo del CD Badajoz. Un escenario con solera para un conjunto, el pacense, que cuenta con viejos conocidos del 'B' como Pol Ballesté, Fran Morante o Sergio Martín.

Con muy poco tiempo para trabajar con el nuevo grupo tras un lustro a cargo del División de Honor juvenil, Rafa Morales llega al banco del filial en un momento delicado entre comillas. El triunfo en casa ante el Extremadura del entonces debutante Rafael Martín Vázquez fue solo una falsa apariencia. Desde entonces, los pupilos del ahora entrenador del primer equipo Pedro Morilla sólo han sido capaces de sumar dos de los últimos doce puntos en juego. Para más inri la semana pasada los rojiblancos perdieron su condición de invictos como locales en la Ciudad Deportiva del club a manos del Real Murcia.

El meta Aarón es la única ausencia del filial por acumulación de cartulinas amarillas

Eso sí, la permanencia está en el bote; y aunque bien es cierto que el sueño de jugar el play off siempre tiene algo de especial, el hecho de no hacerlo no supone una merma en la temporada de un conjunto que volverá a pasearse la que viene por los terrenos de juego del Grupo IV. Con el suflé de la promoción en estado de reposo pese a que todavía es factible (el 'B', con 43 puntos, está a cinco), los alicientes toman forma más en su vertiente individual. Terminar la Liga agradando, contar para Morilla o, en el caso del propio Morales, demostrar que la elección de apostar por un hombre de la casa nunca pudo ser más acertada son los retos de este Granada B que, hay que recordar, llega al Vivero con la única ausencia del cancerbero Aarón Escandell por acumulación de cartulinas amarillas.

Es un buen balance cuantitativamente hablando mas no en virtud de la dimensión del jugador. El arquero del filial es una pieza importante, además de haber demostrado que es capaz de hacer sumar puntos a su equipos con intervenciones de auténtico mérito. No obstante, los tres palos están asegurados bajo la tutela de Lejárraga, que tendrá una segunda oportunidad después de la que le brindó la lesión del valenciano. Casualidades de la vida, su ausencia propiciará que Sergio Pérez entre en la primera lista como técnico del filial del que hasta hace unos días era su entrenador en el juvenil.

Con Migue Cobo y sobre todo Estrada de vuelta, no se esperan grandes cambios en la alineación respecto a la idea con la que ha venido trabajando Pedro Morilla en el filial. Aunque para el cuadro rojiblanco es un partido más, para los albinegros se trata de una de las ocho finales que les quedan por delante. Los hombres de Juan Marrero luchan por atar la permanencia cuanto antes y, por ello, el club pacense ha ideado una campaña con el objetivo de registrar una buena entrada. Bajo el nombre 'Granbada' se esconde un juego de palabras que no es sino una invitación a llenar el Vivero con entradas que van desde los tres hasta los quince euros. El choque de la primera vuelta, disputado en Armilla, terminó con empate a un tanto.