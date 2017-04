Proteger al factor-X

En una Liga semiprofesional como la LEB Plata, con extranjeros que cobran más que la mayoría de los nacionales, son algunos veteranos ilustres de la ACB, dando los coletazos finales de su carrera deportiva para no echar de menos el gusanillo de la competición, los que están destinados a poner encima de la mesa el golpe definitivo en los partidos. Está Guillermo Rejón en Alicante, y Jesús Fernández en Granada.

La mano del americano de Villena se notó, se nota y se notará siempre que esté en pista. Este año ha llegado al play off en mejor forma que el año pasado. A Pablo Pin no le conviene forzarle, y aunque ayer trató de limitar al máximo su tiempo en pista, lo cierto es que ya en el acumulado de los dos partidos frente a Navarra es el segundo jugador más usado por el entrenador solo por debajo de Bowie. Jugó menos que el viernes, prácticamente cinco minutos, y además acumuló casi toda su presencia en el segundo cuarto. Precisamente en el que el Covirán rompió el partido. De los 19 minutos en pista, saltó a la cancha en periodos de tres en los otros dos parciales. Incluso se diría que el equipo local empezó a ampliar sus diferencias con un triple de Jesús (28-23). Cinco puntos de renta que Navarra no volvió a oler.

El alicantino basó su actuación en un segundo cuarto excelso, con nueve puntos, tres rebotes, dos asistencias y tres faltas recibidas. El banquillo del Navarra ya no se levantaba tanto, a pesar de que Höpfgartner le amargó varios reversos que le dejaron en un 0 de 3 en tiros de dos puntos. Un rebote defensivo clave a 2:02 del final del segundo evitó que los pamploneses redujeran la ventaja a menos de diez unidades.

Un trabajo bien hecho que le sirvió para apenas pisar el parqué en el tercero y para hacerlo unos cuatro minutos en el último, con los visitantes rendidos (24 abajo). Le dio tiempo a firmar otras dos capturas y dar una asistencia de mate a De Lattibeaudiere. Con el bocinazo final, Fernández no estaba ni sudando.

Cuanto más descanse Jesús, más opciones de que siga brillando en rondas posteriores tendrá el Covirán. Lo mejor será dejarlo todo finiquitado el viernes que viene.