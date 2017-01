Prueba de fuego para el Peligros

Salida compleja y complicada la que debe afrontar hoy el Peligros Fútbol Sala para inaugurar 2017. Los de Balboa viajan al Matías Prats de la localidad de Villa del Río para rendir visita a la siempre competitiva plantilla de Lolo Vinos. El conjunto cordobés se está mostrando como un rival difícil de superar y capacitado para poner en apuros, sobre todo en su feudo, a cualquier contendiente. Tras el parón navideño, la escuadra nazarí viaja con la intención de reencontrarse con la senda del triunfo a fin de continuar aspirando a las cotas más altas posibles hasta final de temporada.

El técnico peligreño Balboa considera que el primer partido de competición oficial tras el parón navideño siempre es "especialmente peligroso porque hay que recobrar el estado de forma previo a las fiestas. Toca salir a un campo donde, por ejemplo, el Córdoba de Antonio García que ahora marcha segundo comenzó la Liga perdiendo, por lo que la dificultad añadida de este partido es lo suficientemente importante como para tener que salir al doscientos por ciento a la cancha".

Para Balboa el Villa del Río es un equipo "de buen nivel y con peligro suficiente para complicar a cualquiera la existencia. Hay que recordar que estuvieron a escasos segundos de puntuar en Badajoz ante el líder, sabiendo que es una plantilla casi profesional confeccionada para ascender de categoría por la vía rápida". El nivel del cuadro cordobés obliga al Peligros a "hacer un partido con máxima intensidad desde el primer al último minuto. De no ser así lo pasaremos mal. La victoria no solamente sería importante por tratar de dar caza al Córdoba sino que, además, es imprescindible para no dar vida al Xerez o al Ceutí".

Se trata del último partido de la primera vuelta al que llega el cuadro del Área Metropolitana en la tercera plaza con 31 puntos, mientras que su rival lo hace en sexta posición con 21 unidades. Pese a que la distancia entre ambos es de diez puntos, se espera que en pista el partido transcurra a un nivel mucho más parejo del que la clasificación pudiera insinuar. El choque arrancará a las 18:30 horas.