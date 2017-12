"Puedo entrar en el cuadro final del Open de Australia si se borra alguno"

La lesión de Feliciano López ha hecho que Roberto Carballés Baena (23 de marzo de 1993) sea el primer cabeza de serie del Campeonato de España incluso por delante de Nico Almagro. El ranking español dice que es el mejor de todos los que están aquí. Otra cosa es lo que diga la pista. Su rival de hoy, Pedro Martínez, no se lo pondrá fácil a este granadino que, circunstancialmente, nació en Tenerife y ahora reside en Barcelona. Allí entrena en el Real Club de Tenis.

-Mañana (por hoy) debuta, ¿qué sensaciones tiene?

Una de las claves para ganar va a ser estar muy rápido de piernas, en estas pistas la bola bota muy rápido"A los Reyes les pido poder subir el nivel, poder jugar torneos ATP y consolidarme entre los cien mejores"

-En esta época es un poquito difícil competir porque estamos en pretemporada y las cargas de gimnasio son altas, pero tengo muchas ganas e ilusión por hacerlo lo mejor posible.

-¿A los cabeza de serie les perjudica entrar tan tarde en la competición?

-Se puede ver de las dos formas. Los que tienen que jugar tres partidos antes se quejan de que tienen que jugar muchos partidos. Pero bueno los que pasen estarán un poquito más rodados que nosotros, que en primera ronda entramos un poquito faltos de partidos. Ellos ya habrán jugado tres partidos y eso seguro que se nota un poquito.

-Pero usted qué prefiere, ¿entrar rodado o descansado?

-En este momento me viene mejor no jugar. Como he dicho estamos haciendo muchas sesiones de físico, y es mejor estar un poquito más fresco y jugar directamente en cuartos.

-¿Cómo han ido los entrenamientos de esta semana?

-Bien, bien; la verdad es que bastante bien. Llevo aquí desde el lunes. He aprovechado que estaba aquí en casa para venir unos días antes y la verdad que muy bien. Mucho frío pero muy bien.

-¿Vio fuerte a Taberner en el entrenamiento celebrado ayer?

-Sí, sí. Es un rival duro y muy sólido. Tienes que estar a tope porque a la que bajas un poquito el ritmo te gana terreno y te acaba ganando.

-¿Cómo ve a su rival de cuartos?

-A Pedro Martínez lo conozco bastante porque estuvo entrenando conmigo en el CAR de Barcelona. Pedro es muy habilidoso. Le gusta jugar en rápido, se va mucho para adelante y será un buen encuentro.

-Con la ausencia de Feliciano López usted pasó a ser primer cabeza de serie. ¿Le suma o le resta presión?

-Tampoco cambia mucho. Al final los que quedamos en cuartos tenemos un nivel parecido. Y en este momento de la temporada cualquiera puede ganar a cualquiera.

-¿Qué supone para usted debutar en Granada en un campeonato de España?

-Estoy muy contento. Hacía mucho que no jugaba aquí en Granada. La última vez fue en el sub 14 que se hizo por equipos internacionales aquí también en El Serrallo. De eso hace ya diez años, así que con ganas de jugar aquí en el club.

-¿Se ve con posibilidades de llevarse el torneo?

-Posibilidades está claro que hay. Lo único es que hay que hacer tres partidos muy buenos.

-¿Cuáles van a ser las claves?

-Sobre todo estar muy rápido de piernas. En estas pistas hay que estar muy bien colocado porque la pelota bota muy rápido. Intentar aguantar y ser competitivo.

-Si pasa le tocará en semifinales Nico Almagro, ¿es el rival a batir para todos los demás?

-Almagro, a parte de que tiene ya mucha experiencia, es un rival muy duro. Pega muy fuerte a la pelota y aquí los primeros golpes son importantes porque la pelota va rápida y, con la altura, se nota un poquito pero bueno primero hay que ganar el partido de cuartos que será difícil. Por nivel ha estado en un ranking muy alto. Lo que pasa es que en la última época ha estado ahí un poquito con las lesiones, la rodilla... Le costó recuperarse pero está claro que, si está al cien por cien, es el rival a batir.

-¿Tiene ganas ya de empezar a competir o le pueden un poquito más los nervios?

-No, estoy con ganas de saltar ya a la pista y de disfrutar del partido.

-¿Considera que está en el mejor momento de lo que lleva de carrera deportiva?

-Sí, estoy en un momento bastante bueno. Por suerte, las lesiones no me están impidiendo jugar torneos. Y la verdad que ahora, si me preparo y todo va bien, el año que viene debo pegar un empujón.

-¿Qué superficie prefiere para desarrollar su juego?

-Desde los seis años hasta los catorce me tiré jugando en estas pistas (las de la Real Sociedad de Tenis de Granada). Jugaba siempre en rápida y aquí en altura. Pero luego sí que es verdad que, a partir de los catorce, en Barcelona se jugaba casi siempre en tierra y al nivel del mar. Ahí me las cambiaron un poquito. Te acostumbras más a jugar en tierra, pero cuando llevo aquí unos días jugando la verdad es que también me gusta.

-¿Se ve en los grandes escenarios del tenis mundial en los próximos años?

-Ese es el objetivo. De Grand Slam estoy esperando Australia. Si se borra alguno puedo entrar al cuadro final y, bueno, de Grand Slam el objetivo sería mantenerse en el Top 50, que ahí sí que juegas todo el calendario de torneos buenos de la ATP. Eso sería muy bonito.

-¿Qué le pide a los Reyes?

-Consolidarme entre los cien, que es el objetivo. Subir el nivel y poder jugar torneos ATP y estar ahí consolidado entre los cien.