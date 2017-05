Puig también se impone en la tercera etapa

El catalán Marc Puig se ha proclamado ganador del II Ultra-Tri Motril, una de las pruebas más duras del calendario deportivo del mundo y en el que sólo han conseguido la condición de finisher una veintena de los 50 triatletas inscritos. Puig, que reedita el titulo logrado el año pasado, ha conseguido la victoria en las tres etapas disputadas, en las que ha empleado un tiempo total de 25 horas, 53 minutos y 50 segundos, una marca inferior en más de media hora a la que firmó el año pasado.

La segunda posición fue para el onubense afincado en Castilleja de la Cuesta (Sevilla) Juan Bautista Castilla 'Chamba' (27:25.15), que dedicó la carrera al futbolista del Betis Miki Roqué, que falleció en el 2012, por lo que entró en la meta con una camiseta del conjunto bético con el nombre del jugador. El tercer puesto de la general fue para el tarraconense Rubén Otero (27:36.40).

No creo que exista una prueba en el mundo más dura que ésta"

En el transcurso de la Ultra- Tri, los atletas han tenido que recorrer 515 kilómetros, diez de ellos a nado, 421 en bicicleta y 84 a pie, en las tres jornadas, en las que han afrontado un desnivel progresivo cercano a los 8.000 metros. Esta segunda edición ha resultado aún más dura que la del año pasado, pese a que en un principio parecía lo contrario.

Marc Puig se impuso en una última etapa que estuvo marcada por la dureza, pues hasta en tres ocasiones se afrontó la subida desde la playa -se salió desde la Autoridad Portuaria- hasta la parte alta de la ciudad, y por las altas temperaturas que tuvieron que soportar los corredores, en algunos momentos con más de 30 grados y un alto grado de humedad al pasar por la zona de Playa Granada. Fueron 84 kilómetros a pie que por momentos se hicieron interminables para algunos corredores que, incluso tres horas después de llegar el primero, no habían alcanzado la meta.

El corredor de Gerona hizo valer en todo momento su superioridad, pues dominó la carrera prácticamente en solitario desde el kilómetro 40 a pesar de que un problema de orientación al paso por el polideportivo le hizo hacer algo más de cuatro kilómetros 'de propina' junto al Chamba. Pero el campeón logró recuperarse bien y con un ritmo milimétrico se colocó de nuevo en la cabeza, sólo inquietado en algunos momentos por el malagueño Francisco Javier Berlanga, que llegó a encabezar la jornada durante un largo tramo y que ha realizado una magnifica edición al acabar como quinto en la general (el año pasado fue decimosexto).

El tercer lugar del cajón de la etapa fue para el tarraconense Rubén Otero, que mantuvo una lucha personal con Juan Bautista Castilla en un intento de desbancarlo de la segunda posición en la general, algo que no logró porque el andaluz controló bien la situación a pesar de ir por detrás en la etapa.

La dureza de la jornada estuvo también marcada por el esfuerzo realizado en días anteriores, con el segmento de nado en la primera jornada, o por las impresionantes pendientes de la Alpujarra, el segundo día. Todo esto ha motivado que fueran eliminados más de una decena de participantes. En cuanto a los dos granadinos participantes, Jesús del Santo se ha clasificado entre los 20 primeros, mientras que Julián Orcaizaguirre ha conseguido finalizar la prueba.

Al término de la segunda edición del Ultra-Tri Motril, Marc Puig resaltó que "no creo que exista otra prueba más dura que ésta en el mundo". También hizo hincapié en que "me he encontrado muy bien durante los tres días", así como en que "he venido mejor preparado que el año pasado".