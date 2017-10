Pulso en las antípodas de la tabla

Las dudas que plantean los problemas físicos del extremo Jean Carlos representan el único contratiempo real del Granada B en su visita de hoy al estadio municipal La Hoya de Jumilla (12:00 horas). El extremo brasileño tuvo un "mal gesto", en palabras del propio Pedro Morilla, en el entrenamiento del miércoles y, en el cuerpo técnico, están pendientes de evolución para saber si, finalmente, podrá estar entre los dieciocho que se suban al autobús del equipo con rumbo a la ciudad vinícola.

Si el de Ouro Preto finalmente no puede ser de la partida, el técnico sevillano del Granada B podría devolver a Morillo al flanco diestro del ataque rojiblanco, o bien probar con Pablo González. Soluciones tiene de sobra, pues el 'B', a día de hoy, trabaja al cien por cien y cualquier futbolista puede dar el nivel. Quienes sí parecen estar ya recuperados -o al menos eso puede intuirse de la última comparecencia del míster- son Migue Cobo y el propio Morillo, que no pudieron estar en el último compromiso liguero ante Las Palmas Atlético.

Sin embargo, la disponibilidad del primero no garantiza su presencia en la lista, pues pese a empezar contando con la confianza del cuerpo técnico en las primeras jornadas de Liga, Migue Cobo, uno de los pocos futbolistas granadinos que están en nómina en el equipo, ha ido desapareciendo paulatinamente de las convocatorias. No es el único que, a priori, debería ya tener el rodaje de principios de temporada hecho. También Caio Emerson, al que sigue sin llegarle el transfer desde Brasil que le permita vestirse de corto con la elástica del filial. Sí que puede hacerlo en categoría juvenil; mas no parece que su incorporación a la disciplina que dirige Pedro Morilla vaya a producirse antes del mercado invernal.

El Granada B, que es colíder empatado a 16 puntos con el UCAM Murcia, defenderá esa momentánea condición de cabeza del Grupo IV en un estadio complicado por las dimensiones. En La Hoya se desempeña como local un Jumilla que, si bien el curso pasado completó una buena actuación, en el presente, su mal arranque, ya le ha costado de momento un cambio de cromos en el banquillo. Tras ocho jornadas en las que los vinícolas no han sido capaces de ganar y sólo suman cuatro puntos de cuatro empates, la directiva ha confiado en José Francisco Grao 'Pato', quien ya en su primera comparecencia aseguró haberse encontrado "un vestuario dispuesto a revertir la situación".

No será fácil comenzar haciéndolo ante los granadinistas. Máxime teniendo en cuenta que el técnico alicantino no podrá contar con dos de sus futbolistas más importantes. De un lado, el ex rojiblanco Titi, que sigue lesionado desde hace algunas semanas. Y de otro, Adrián Montesinos; este último tras haber sufrido molestias en las sesiones preparatorias previas al envite ante los 'cachorros' rojiblancos.

En esta Segunda B, no obstante, conviene no confiarse con ningún rival. Ni siquiera cuando la clasificación parece tajante. Entre murcianos y andaluces distan 12 puntos. Pero el 'B' ya sabe lo que es pasarlas canutas contra un conjunto de la zona baja de la tabla. Le sucedió hace tres semanas en el campo del San Fernando, donde acabó empatando en el descuento. Eso sí, un gol casi le asegura sumar. Así lo ha hecho cada vez que ha marcado el filial. Y casi siempre, tres puntos.