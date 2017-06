"Quería dejar alto el nivel ante mi gente"

Tras ganar en la prueba de 400 metros lisos femeninos, la granadina Laura Bueno se mostró feliz con el resultado y afirmó que "hemos venido a arriesgar pero en la contrarrecta nos ha pillado bastante aire. He luchado y he conseguido mi mejor marca de la temporada". "Estaba toda mi gente y mi familia, quería dejar alto el nivel y ha salido buena carrera dentro de lo que cabe. La semana que viene empalmaremos con Huelva y a buscar la mínima mundial si es posible", añadió.

Muy sincero estuvo Ignacio Fontes, campeón masculino en 800, quien llegó a reconocer que "iba a hacer de liebre hasta el seiscientos pero me he encontrado bien y he seguido". El granadino abundó: "Iba a ser liebre porque competí el viernes en Andújar. Lo que pasa es que me he sentido bien y he decidido tirarle. Se supone que iba a marcar el ritmo de la carrera para que se pegasen a mí", aseveró antes de ironizar con "llamarle a este equipo Playas de Granada" por la cantidad de atletas de la provincia en sus filas.

También tiró de humor su compañero y paisano Ben Amar Djellal para explicar la decisión de Fontes de no retirarse: "Me tenía que haber esperado el capullo este, pero bueno ha estado muy bien. Lo he defendido y no he podido ganar al final". Djellal elogió a su compañero al señalar que "yo sé que él siempre está bien, pero no esperaba que yo también lo estuviera para seguirlo". "Iba cuarto en la primera vuelta y me he querido controlar porque ochocientos es una prueba que nunca me sale bien y así se aprende", apostilló.

Otra pareja de granadinos en el Playas es la que forman Dani Rodríguez y Arián Olmos. El primero habló de su oro en 200 metros: "En las semifinales no me he encontrado con buenas sensaciones a causa de no poder calentar bien. He progresado y estoy satisfecho, no me lo esperaba". Su compañero Arián Olmos achacó su 'mal' resultado en esta distancia a la lesión que sufrió en marzo en el isquio y al hecho de vivir fuera. "Me ha faltado la cabeza y creérmelo. Más que triste me voy algo frustrado", resumió.