"Quiero enseñarle a mi ciudad lo que sé hacer"

A sus 16 años, éste es el primer Mundial de Snowboard para el Josito Aragón, que representará a España en la competición de big air en las pistas de Sierra Nevada, su segunda casa. El rider granadino afronta el evento con mucha ilusión y ganas de aprender.

-¿Qué objetivos y expectativas tiene en este Mundial?

-La verdad es que es un gran reto para mí. Al ser en casa, la gente piensa que será más fácil, sin embargo, hay muchísima más presión. No obstante, me gusta ser positivo y pensar que esa presión hará que esté más motivado para conseguir mejores resultados. Sólo pienso en pasármelo bien y enseñarle a mi ciudad lo que sé hacer.

-¿Qué opinas de la puesta a punto de Sierra Nevada?

-La verdad es que no he podido probar las pistas hasta el último momento. Creo que lo podrían haber hecho antes pero reconozco el gran esfuerzo que han hecho y lo bien que finalmente ha quedado todo.

-¿Tiene algún miedo o motivo de nerviosismo?

-Uf, yo siempre he sido muy nervioso, aunque poco a poco voy controlando los nervios y acostumbrándome a las competiciones. Creo que no tengo ningún miedo en especial. Mi objetivo, sobre todo para el Mundial, es hacer mis rondas bien y realizar correctamente los trucos que tengo afianzados. El triple cork, por ejemplo, es un truco con el que se están ganando mundiales y por eso he trabajado mucho en él. Intentaré poder hacerlo bien.

-¿Conoce a sus rivales más directos?

-La verdad es que no. En la modalidad en la que compito todo se juega en tres o cuatro segundos. Sé más o menos quiénes pueden tener un nivel parecido al mío, pero al ser un Mundial siempre hay quien da la sorpresa.

¿Cuál cree que es su mejor cualidad o punto fuerte?

-Considero que mi punto fuerte es que en el momento de la competición me vengo arriba. Me pongo mi música y sólo pienso en dar lo mejor de mí.

-Su mayor aspiración es...

-Mi sueño es llegar a las olimpiadas y, más aún, ser uno de los mejores del mundo y poder dedicarme a esto profesionalmente. Soy muy competitivo y me encanta la competición, el ambiente que se vive es increíble porque puedes ver a tus ídolos haciendo trucos y tú poder enseñarles los tuyos.

-¿Cree que algún día podría dejar de gustarle el snowboard?

-No. Quizá podría dejar de gustarme alguna situación, me puede dejar de gustar competir, que no creo, pero nunca podría dejar de gustarme el snow. Para mí es una forma de vida.

-¿Qué es lo que más le gusta de su deporte?

-Hacerlo con mis amigos. Como ya he dicho, para mí es una forma de vida. No sueño con competir todos los días de mi vida pero sí con disfrutar de la nieve rodeado de la gente a la que quiero. Para mí es como tomar un café o dar una vuelta con los amigos, el objetivo es pasar un buen rato.

-¿Cuál considera que es el mayor premio o satisfacción que le ha dado el snowboard?

-La alegría y la motivación que me da cada día para poder superarme.

-Éste ha sido su primer año con la Federación Española.

-Sí, ha sido genial. He estado muy a gusto con mi entrenador y con mis nuevos compañeros María Hidalgo y Alei López. Siempre hay buen rollo.

-Haga un balance de esta temporada.

- La verdad es que es bastante positivo. Me ha gustado mucho porque he empezado a correr en circuito de big air. Este año, al ser preolímpico, los mejores riders han competido en busca de puntos para llegar a las Olimpiadas, lo que me ha permitido competir contra ellos. En Corea estuve a punto de meterme en la final con todos mis ídolos y tuve la oportunidad de tratar con ellos; me daban la enhorabuena y yo no dejaba de alucinar.

-¿En qué competiciones ha participado y cómo comenzó?

-Empecé a competir en campeonatos con mi club, el Life Experian, porque si lo hacías, al año siguiente el pase de temporada salía más barato. Fue un año después cuando empecé a conseguir resultados en el podio y más tarde, a ganar el Campeonato de España de júnior. Mi amigo Jaime Castro y yo siempre nos disputábamos el primer y segundo puestos. Con la Federación Andaluza comencé a competir en copas de Europa y vi que la meta no estaba tan lejos. Había mucho nivel y mucho que trabajar, pero podía conseguirlo. Fue entonces cuando quedé segundo de big air en la Copa de Europa en categoría absoluta, lo que hizo que la Federación Española se fijara en mí. Más tarde, fui a un Campeonato del Mundo pero sin estar convocado con el equipo nacional; simplemente fui de prueba y conseguí el cuarto puesto en la Copa del Mundo.