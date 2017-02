El RACA, a asegurarse el subcampeonato

Para el Presentación el ritmo no para. Tras jugar ayer el derbi ante el Agustinos, mañana tendrá una nueva cita y lo hará, posiblemente, en la cancha más complicada de la categoría. Las chicas de Maribel Píñar se desplazan hasta Almería para enfrentarse al líder, un Syngenta que la pasada jornada se proclamó campeón de grupo al vencer al CAB Linares. Las almerienses, que disputan su último partido de la fase regular, tan sólo han perdido un partido, siendo las claras dominadoras de la temporada y una de las grandes favoritas para lograr el ascenso aunque luego vendrán los requisitos federativos. Por tanto, la cita servirá para homenajear a las campeonas, algo que quiere aprovechar el Presentación que tras la derrota de ayer tiene muy difícil terminar en la cuarta plaza. El choque, que estará condicionado por el cansancio de las granadinas, se disputará desde las 11:00 horas.

Más asequible, a priori, lo tiene el Ramón y Cajal. El cuadro de Quique Gutiérrez no quiere esperar a la última jornada para asegurarse la segunda plaza. Reciben al Roquetas, colista, que sólo ha ganado un partido en catorce jornadas. Sólo un descalabro haría que el RACA no termine segundo. Con dos victorias sobre el Deza Maristas, terminaría tercero en el caso de perder los dos partidos que le restan y que su rival, el cuadro cordobés, gane los dos, el último ante las granadinas y por más de nueve puntos para imponerse también en el average particular. Por ello, las capitalinas pondrán el resto para no dejar los deberes hasta el último momento y aprovechar la jornada final para prepararse de cara a los inminentes play offs de ascenso un año más.

La cita, en el Pabellón del Colegio Ramón y Cajal desde las 13:00 horas.