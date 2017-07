El RACA consigue el premio

Un año después, pero el sueño se ha hecho realidad. El CD Ramón y Cajal jugará la temporada que viene en Liga Femenina 2. La Federación Española de Baloncesto (FEB) publicó ayer el listado de 28 equipos que formarán la competición y el conjunto colegial está entre los elegidos. El club granadino hará historia, ya que será el primer equipo de la ciudad en participar en la categoría desde que se denomina así. Una vez conseguido el objetivo, la entidad presidida por Alberto Pérez lucha por cerrar otros aspectos como la pista de juego o un patrocinador principal que sustente el proyecto.

El RACA ya consiguió el ascenso a Liga Femenina 2 la temporada pasada, pero la FEB le negó la plaza que ahora sí le ha concedido. Uno de los principales cambios para el equipo serán los desplazamientos. El conjunto rojillo estará encuadrado en el Grupo B y tendrá, a falta de confirmación oficial, cuatro viajes a Canarias para enfrentarse a Magec Tías, Vega Lagunera, Ciudad de los Adelantados y el Gran Canaria 2014. Además, la competición la podrían completar el ISE CB Almería, Real Canoe, Laboratorios Leganés, Pacisa Alcobendas, Distrito Olímpico, Olímpico 64, Campus Promete, Picken Claret y Valencia BC.

Vamos a contar con muchísimas jugadoras de Granada y alguna extranjera"

Alberto Pérez, con el que habló ayer Granada Hoy, analizó la situación: "Necesitamos seguir sumando recursos económicos y estamos pendientes de poder cerrar la instalación de juego". "El primer paso era tener la plaza en Liga Femenina 2, pero ahora nos queda mucho trabajo por delante", señaló. Acerca del lugar en el que podría jugar la temporada que viene, el presidente dijo que "desgraciadamente no podrá ser en el pabellón de la Universidad, que es donde nos habría gustado, por lo que tendremos que seguir buscando el sitio que mejor se adapte a las necesidades que tendremos".

El CD Ramón y Cajal inició hace poco una campaña de crowdfunding en la que han colaborado, entre otros, Marc Gasol y Sergio Scariolo. Alberto Pérez recalcó que "ha ido muy bien, pero hay quien piensa que la campaña era la salvación del club y sólo es una ayuda más". Y añadió que "nos habíamos planteado conseguir 10.000 euros por esa vía y estamos rozando los 7.000. Creo que el anuncio de la plaza dará un pequeño empujón para que podamos sumar ese granito de arena que nos ayude".

El ascenso a la segunda categoría del baloncesto nacional no va a cambiar la idiosincrasia que mantiene el club desde su creación. El CD RACA siempre ha contado con jugadoras de la casa y ahora no va a cambiar. El también delegado de la selección española dijo que "vamos a contar con muchísimas jugadoras de Granada, pero tenemos que buscar un par de refuerzos interiores de fuera que nos aporten lo que no podemos encontrar aquí". Además, al frente de la nave volverá a estar Quique Gutiérrez por segunda temporada consecutiva.

El conjunto colegial ha puesto con este ascenso el broche de oro a un crecimiento meteórico en los últimos años. Alberto Pérez habló sobre ello: "Estamos muy contentos por lo que hemos conseguido, ya que cuando yo llegué en 2012 no se nos pasaba por la cabeza conseguir algo así". El presidente declaró que "creo que Granada en general ha ido dando pasos poco a poco en baloncesto femenino y éste es el más importante, pero lo necesitaba para seguir creciendo".

Con su ascenso, las granadinas se convierten en uno de los dos mejores equipos de Andalucía, ya que junto a ellas estará en segunda división el ISE CB Almería. Precisamente, el conjunto rojiblanco fue el verdugo del RACA en los playoff, aunque las rojillas se impusieron antes en la Copa de Andalucía, también disputada en Almería.

"El año pasado fue muy frustante que el equipo consiguiera el ascenso y que no pudiéramos materializarlo, por lo que hemos podido quitarnos esa espina", dijo Alberto Pérez. Ahora el presidente y todo el club se enfrentan a su reto más importante, pero en el que trabajan desde hace mucho tiempo: afrontar el salto a Liga Femenina 2. Ilusión y trabajo no van a faltar porque el sueño ya se ha hecho realidad.