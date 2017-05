El RACA no tira la toalla

El CD Ramón y Cajal se ha decidido a optar por la vía extradeportiva para lograr disputar la Liga Femenina 2, después de no lograrlo este pasado fin de semana en la fase de ascenso que ganó el Almería. El club pagará el aval para competir en la segunda categoría nacional, siempre y cuando se produzca alguna vacante. Así lo confirmó a Granada Hoy su presidente, Alberto Pérez Novi, que afirma que quieren "estar en Liga 2" y llevan "trabajando en ello mediante la búsqueda de recursos económicos" desde el fin de la temporada pasada.

En la campaña anterior sucedió todo lo contrario a lo que el RACA quiere que ocurra en esta: se logró el ascenso en el ámbito deportivo, pero la falta de apoyos económicos dejaron al club granadino sin la posibilidad de pagar el aval que otorga una plaza en la categoría.

El club buscará con un aval olvidar el ascenso frustrado de la pasada campaña

El presidente del CD Ramón y Cajal atribuye los recursos económicos a ayudas por parte de "empresas granadinas en su mayoría" y a "una pequeña aportación por parte de la Universidad de Granada". También dejó constancia de que apenas ha habido cambios respecto a la situación que les dejó fuera el año pasado: "La pasada campaña lo teníamos prácticamente cerrado, así que sumando los acuerdos con los que ya contábamos y alguno nuevo que hemos podido cerrar este año, vamos a intentar solicitar una plaza en las fechas que disponga la Federación".

En lo que a vacantes se refiere, Alberto Pérez asegura no tener "constancia de plazas disponibles" en estos momentos. Sin embargo, se hace eco de los rumores que dicen que el Valencia tiene intención de jugar la Liga Femenina 1, por lo que de esa manera quedaría una plaza a ocupar. Por otra parte, destacó que tampoco se conoce "si los mismos equipos que han logrado ascender en esta temporada saldrán" o "si alguno de los que ya disputa la competición actualmente no continuará por alguna circunstancia". El presidente también remarcó que en la pasada campaña "seis equipos que no tenían el derecho deportivo de disputar esa categoría acabaron jugando en esa competición", por lo que ellos "van a intentar hacer lo mismo".

Las 'Leonas', como se conoce a las jugadoras del RACA, disputaron una fase de ascenso más que digna pese a acusar las bajas de jugadoras de vital importancia como Laura Arrojo y Coral, que por una lesión de hombro y asuntos académicos, respectivamente, no pudieron acudir a la fase final. El partido clave fue la derrota ante el Almería, que jugaba como anfitrión (53-54). El no conseguir vencer en este encuentro obligó al CD Ramón y Cajal a esperar una carambola de resultados para conseguir el ascenso que no llegó a producirse.