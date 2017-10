Raga, más de dos décadas de éxitos

Enorme espectáculo el que se pudo vivir el pasado fin de semana en Loja por parte de los aficionados al mundo de la moto y, en particular, del trial. Y es que, aprovechando la presentación de la nueva motocicleta por parte de la marca TRS, se contó con la presencia del seis veces campeón del Mundo y siete de España, a nivel individual, Adam Raga. El piloto tarraconense compartió toda una jornada con los numerosos pilotos y aficionados que se acercaron desde todos los puntos de la Comunidad Autónoma para compartir y disfrutar de todos sus conocimientos. Cerca de un centenar de pilotos llegaron a Loja para participar de una actividad que no se había visto antes en Andalucía.

Fue una jornada tanto teórica de técnica como práctica en la que Raga dio lecciones de su buen hacer sobre la moto y no paró de ofrecer consejos y compartir todos sus conocimientos, estando en todo momento muy accesible y cercano, tanto con los otros pilotos asistentes como con los aficionados.

Ha sido una jornada entre amigos en la que he podido dar consejos y en la que hemos disfrutado"Estoy orgulloso de llevar luchando tantos años, ya son 21 de campeonatos del mundo a nivel alto"

La actividad, organizada por la marca TRS a través de su responsable en Granada, José Rivero -quien se mostró muy satisfecho por el desarrollo de la jornada y la alta participación-, y el Club Deportivo Trial Loja, fue de lo más fructífera, espectacular; primero con la parte teórica, por la mañana y, después, durante toda la tarde, con la posibilidad de disfrutar de la increíble habilidad del seis veces campeón del Mundo de trial. Para ello, se prepararon varias zonas en las que tanto Adam Raga, como también otros importantes pilotos, los mejores del ránking andaluz -como los hermanos Joaquín y Rafael Salcedo, Juan Antonio Cabrera o Alejandro Alzueta-, fueron realizándolas con una destreza que sorprendió a todos los presentes, quienes disfrutaron de una jornada inolvidable junto a su ídolo.

Adam Raga comentó sus sensaciones y dijo estar "muy contento de poder compartir la afición del trial con toda la gente que ha venido y siente este deporte como yo. A mí me encanta que puedan disfrutar conmigo". Y añadió: "Ha sido un recibimiento increíble y estoy muy agradecido, además, han marcado unas zonas para que pueda entrenarme y lo hemos pasado muy bien".

El piloto calificó el día como "una jornada entre amigos en la que he podido dar consejos a otros pilotos y he disfrutado mucho". Raga se mostró encantado con la zona que se había preparado la ocasión. "La zona es espectacular para la práctica del trial y hemos cumplido el objetivo, que era que todos pudieran conocer esta nueva marca, la TRS, que es una moto con poco tiempo de vida, pero que está funcionando muy bien".

Adam Raga aconseja a quienes son aficionados al trial "que hagan bien lo básico, lo más fácil, que muchas veces se olvida y que es ir siempre poner el cuerpo en su sitio, ir con las rodillas bien puestas para flexionar y evitar lesiones y, a partir de ahí, intentar pulir la técnica".

Pese a todos los éxitos conseguidos a nivel nacional e internacional, Raga asegura que nunca se deja de aprender en este deporte. "El trial es algo infinito en todo y muy completo, porque siempre se aprenden cosas y se trabaja para seguir mejorando".

El piloto de Tarragona tiene en mente ya su próximo objetivo, que será el Mundial de 2108 "en el que hay que estar en forma para hacer un buen Mundial indoor y el reto, como siempre, es intentar estar delante, ganar carreras y estar a un nivel alto. Cada vez es más difícil ya que hay rivales muy fuertes y gente joven que aprieta muchísimo".

Adam Raga confiesa sentirse "orgulloso de tantos años luchando, ya que son ya 21 años de campeonatos del mundo y siempre a un nivel alto, lo que es muy difícil para un deportista". Y es que con 16 años ya era profesional de este deporte. Raga, además, animó a los jóvenes a que practiquen el trial. "Es un deporte con unas motos muy ecológicas, gastan muy poca gasolina y no erosionan el terreno casi nada y es un deporte en el que no hay velocidad, se hace todo poco a poco y, dentro del motor, no es de los peligrosos, por lo que puedes pasar un día en familia, sin tener que contar con grandes circuitos".