El Ramón y Cajal UGR cae y se queda sin la final de 'su' Copa

El Ramón y Cajal UGR no podrá revalidar título en la tercera edición de la Copa Andalucía. Las 'rojillas' cayeron ayer en la primera de las semifinales ante el CB Gades por 43-51. El pésimo porcentaje de acierto en el tiro impidió que las granadinas lograsen el pase a la final ante un conjunto que no necesitó demasiado para doblegar a las de Quique Gutiérrez, en una mala tarde de las universitarias.

Las gaditanas ya consiguieron una ventaja de 6 puntos al final de un primer cuarto en el que el RACA no pudo encontrarse a sí mismo. Sin embargo, peor le fueron las cosas al conjunto de la capital en el segundo. Su claridad en ataque empeoró y sólo pudo anotar 5 tantos, por los 15 de su rival, lo que le dejó el cruce muy cuesta arriba al perder de una renta de -16.

El tercer período no fue tan negativo para las de Granada, aunque no era su día. Los datos lo demuestran. Gutiérrez y las suyas mejoraron en defensa, pero siguieron anotando con dificultad, lo que provocó que las de Cádiz, incluso, ampliasen su ventaja hasta las 20 unidades. Con todo perdido, ya en los últimos diez minutos, el RACA UGR se lanzó a por todas, mas el parcial final de 13-1 no fue suficiente para darle la vuelta al partido.

Las granadinas se medirán hoy a partir de las 10:00 horas al Mijas -equipo anfitrión- en la lucha por el tercer puesto copero. Las malagueñas cayeron en la otra 'semi' frente al CB Almería por 36-48. El título autonómico irá finalmente a parar a vitrinas gaditanas o almerienses, a las del CB Gades o a las del CB Almería.